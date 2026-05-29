Полька Аґнєшка Ястшембек переїхала до Ісландії ще 12 років тому, і саме в цій країні познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, тож після навчання залишилася жити у країні. Та вона швидко виявила, що це зовсім непросте місце для життя, пише Interia.

Цікаво Туристи шоковані цінами: яка країна обігнала Швейцарію за ростом цін

Чим може здивувати життя в Ісландії?

Перше знайомство з країною справило на Аґнєшку дуже сильне враження передусім через клімат та зовсім інший ритм життя. Вона переїхала туди взимку, у січні, і темрява тоді трималася аж до 11:30 ранку.

Але адаптуватися до життя в Ісландії їй допомогла робота у місцевій кав'ярні, де вона спілкувалася лише з ісландцями й завдяки цьому змогла вивчити мову. Тоді ж вона помітила, наскільки привітні та неформальні місцеві мешканці.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

До викладачів університету ми зверталися на ім’я, так само як зараз я звертаюся, наприклад, до своєї начальниці. Двічі я також бачила колишнього президента Ісландії у дуже буденних ситуаціях,

– поділилася жінка.

Але життя на півночі країни дуже серйозно залежить від погоди – іноді справи, що планувалися протягом тривалого часу, зриваються через хуртовину, або ж перекриті дороги. А ось коли вдається зловити сонце, місцеві максимально використовують цей час для відпочинку на природі.



Клімат у Ісландії часто буває суворий / Фото Pexels

Ще один факт, що може здивувати туристів – ісландці зовсім не такі багаті, як може видатися. Попри те, що в країні дуже високі зарплати, витрати там ще вищі, оренда житла постійно зростає і є чимало проблем з медициною. Тож нікого не дивує, коли родина живе завдяки кредитній картці та не може відкласти щось на "чорний день".

Ісландія вважається багатою країною. Так, зарплати високі, але вартість життя ще вища. Установи охорони здоров’я перебувають у жалюгідному стані, бракує лікарів-спеціалістів, а приватна медицина практично не існує,

– поділилася Аґнєшка.

Останній факт, на який жінка радить зважати перед потенційним переїздом – це ізоляція. Під час виховання дитини в Ісландії вона зіштовхнулася з тим, що їй бракує друзів та родини.

Ісландія загалом навчила Аґнєшку спокійніше ставитися до речей, на які вплинути неможливо, а також цінувати прості речі у житті. Водночас перед потенційним переїздом вона радить зважити усі за та проти.