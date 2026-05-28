Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на розрахунки ісландської профспілки Viska, які базуються на даних Eurostat та Центрального банку Ісландії.

Згідно з підрахунками, нинішній рівень цін в Ісландії вже приблизно на 3% вищий, ніж у Швейцарії, яка традиційно вважалася однією з найдорожчих країн для життя та туризму.

Чому ціни виросли?

Економісти пояснюють, що ключовим фактором різкого подорожчання стало стрімке відновлення туристичної галузі після пандемії. Ісландія останніми роками переживає справжній туристичний бум. Країна активно приваблює мандрівників:

вулканами;

льодовиками;

гарячими джерелами;

північним сяйвом;

унікальною природою.

Однак разом із потоком туристів різко почали зростати й ціни. Економіст Вільх'ялмур Гільмарссон пояснив, що саме туристичний сектор став головним драйвером економічного зростання країни, але водночас спровокував сильний інфляційний тиск.



Ісландія обігнала Швейцарію за ростом цін / Фото Unsplash

За його словами, підвищений попит з боку туристів вплинув одразу на кілька сфер:

житло;

ресторани;

транспорт;

сферу послуг;

ринок праці.

Особливо помітно ситуація змінилася на ринку оренди. Через популярність сервісів короткострокової оренди на кшталт Airbnb дедалі більше квартир здають туристам, а не місцевим жителям. У результаті оренда житла в Ісландії суттєво подорожчала.

Експерти зазначають, що у великих туристичних містах мандрівники фактично почали конкурувати з місцевими за квартири та апартаменти. Паралельно зростання попиту спричинило:

підвищення зарплат;

дефіцит працівників;

подорожчання послуг;

зростання вартості продуктів.

Як туристи ставляться до високих цін?

Попри рекордні доходи від туризму, економісти попереджають: надмірне подорожчання може почати шкодити самій галузі. За даними туристичної ради Ісландії, дедалі більше туристів відкладають подорожі через надто високі ціни. Деякі мандрівники вже починають обирати дешевші напрямки у Північній Європі.

Економісти також звертають увагу на ще одну проблему – сильну залежність країни від туристичної галузі. На їхню думку, якщо економіка надто залежить від туризму, це робить державу більш вразливою до:

інфляції;

криз;

глобальних економічних коливань;

змін туристичних потоків.

Саме тому експерти закликають Ісландію активніше розвивати й інші сектори економіки, щоб зменшити тиск на ціни та стабілізувати ринок.