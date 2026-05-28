Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты исландского профсоюза Viska, которые базируются на данных Eurostat и Центрального банка Исландии.
Согласно подсчетам, нынешний уровень цен в Исландии уже примерно на 3% выше, чем в Швейцарии, которая традиционно считалась одной из самых дорогих стран для жизни и туризма.
Почему цены выросли?
Экономисты объясняют, что ключевым фактором резкого подорожания стало стремительное восстановление туристической отрасли после пандемии. Исландия в последние годы переживает настоящий туристический бум. Страна активно привлекает путешественников:
- вулканами;
- ледниками;
- горячими источниками;
- северным сиянием;
- уникальной природой.
Однако вместе с потоком туристов резко начали расти и цены. Экономист Вильхьялмур Гильмарссон объяснил, что именно туристический сектор стал главным драйвером экономического роста страны, но одновременно спровоцировал сильное инфляционное давление.
Исландия обогнала Швейцарию по росту цен / Фото Unsplash
По его словам, повышенный спрос со стороны туристов повлиял сразу на несколько сфер:
- жилье;
- рестораны;
- транспорт;
- сферу услуг;
- рынок труда.
Особенно заметно ситуация изменилась на рынке аренды. Из-за популярности сервисов краткосрочной аренды вроде Airbnb все больше квартир сдают туристам, а не местным жителям. В результате аренда жилья в Исландии существенно подорожала.
Эксперты отмечают, что в крупных туристических городах путешественники фактически начали конкурировать с местными за квартиры и апартаменты. Параллельно рост спроса вызвало:
- повышение зарплат;
- дефицит работников;
- подорожание услуг;
- рост стоимости продуктов.
Как туристы относятся к высоким ценам?
Несмотря на рекордные доходы от туризма, экономисты предупреждают: чрезмерное подорожание может начать вредить самой отрасли. По данным туристического совета Исландии, все больше туристов откладывают путешествия из-за слишком высоких цен. Некоторые путешественники уже начинают выбирать более дешевые направления в Северной Европе.
Экономисты также обращают внимание на еще одну проблему – сильную зависимость страны от туристической отрасли. По их мнению, если экономика слишком зависит от туризма, это делает государство более уязвимым к:
- инфляции;
- кризисам;
- глобальным экономическим колебаниям;
- изменениям туристических потоков.
Именно поэтому эксперты призывают Исландию активнее развивать и другие секторы экономики, чтобы уменьшить давление на цены и стабилизировать рынок.