Несмотря на популярность Германии среди украинцев, эта страна, по словам блогера Светланы, не идеальна. Там есть несколько существенных минусов, с которыми женщине трудно смириться даже на пятый год жизни за границей, сообщает svitlana20619.

Какие есть минусы в жизни в Германии?

Первый значительный недостаток, который заметила украинка после переезда – это сложность попасть к врачу, даже когда есть серьезная и насущная проблема.

Это просто нереально. Если сегодня у тебя что-то болит, или просто беспокоит, или просто даже ничего не беспокоит, и ты хочешь обратиться к врачу, прийти, чтобы сдать какие-то анализы, чтобы понять, что с тобой происходит, и вообще что-то происходит, ты не можешь,

– пожаловалась женщина.

А в случае серьезного вопроса придется ждать месяцами, или попасть на запись к врачу.

Еще один минус, о котором говорят не все украинцы, живущие в Германии – это "безумные налоги". Если два человека работают, часто оказывается, что денег "много на двоих" – поэтому ставка налога повышается.

Чем больше вы зарабатываете, тем меньше у вас в кармане. Чем больше вы стараетесь, то меньше вы можете получить,

– рассказала женщина.

Поэтому она считает, что в Германии в паре выгоднее работать только одному человеку, а другой – иметь только частичную занятость. Но несмотря на эти два основных недостатка Германии женщина поделилась, что страна ей нравится своей стабильностью, спокойствием и сильной экономикой.