Попри популярність Німеччини серед українців, ця країна, за словами блогерки Світлани, не ідеальна. Там є кілька суттєвих мінусів, з якими жінці важко змиритися навіть на п'ятий рік життя за кордоном, повідомляє svitlana20619.

Які є мінуси у житті в Німеччині?

Перший значний недолік, який помітила українка після переїзду – це складність потрапити до лікаря, навіть коли є серйозна і нагальна проблема.

Це просто нереально. Якщо сьогодні в тебе щось болить, або просто турбує, або просто навіть нічого не турбує, і ти хочеш звернутися до лікаря, прийти, щоб здати якісь аналізи, щоб зрозуміти, що з тобою відбувається, і чи взагалі щось відбувається, ти не можеш,

– поскаржилася жінка.

А у випадку серйозного питання доведеться чекати місяцями, або потрапити на запис до лікаря.

Українка розкрила основні мінуси Німеччини: дивіться відео

Ще один мінус, про який говорять не усі українці, що живуть у Німеччині – це "шалені податки". Якщо дві людини працюють, часто виявляється, що грошей "забагато на двох" – відтак ставка податку підвищується.

Чим більше ви заробляєте, тим менше у вас в кишені. Чим більше ви стараєтеся, то менше ви можете отримати,

– розповіла жінка.

Через це вона вважає, що у Німеччині в парі вигідніше працювати лише одній людині, а іншій – мати тільки часткову зайнятість. Та попри ці два основні недоліки Німеччини жінка поділилася, що країна їй подобається своєю стабільністю, спокоєм та сильною економікою.