Австралія вражає туристів неймовірною флорою та фауною – але життя там не таке казкове, як може видатися. І українці, що живуть там вже тривалий час, помітили певні недоліки, повідомляє australia.in.ukra.

Цікаво "Реально бісить": українка розкрила найнеприємніший закон Іспанії

Які є мінуси життя в Австралії?

Висока вартість життя

Незалежно від того, чи ви турист, чи переїздите в Австралію, жити там досить дорого. Наприклад, в середньому одній людині на місяць потрібно 1132 долари, і це не враховуючи вартість оренди. А вона в країні також недешева і стартує від 1235 євро на місяць за однокімнатну квартиру за межами центру міста, пише Numbeo.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Великі відстані

Між містами в Австралії відстані чималі – а якість доріг не найкраща. Через повені чи пожежі дорога може зникати зовсім.

Нам тільки до столиці нашого штату потрібно їхати 2000 кілометрів. А до столиці Австралії – майже 4 тисячі,

– поділилася українка.

Українці розповіли про мінуси Австралії: дивіться відео

Вартість житла

Блогерка поділилася, що житло в Австралії не лише дороге – його також дуже мало, і відчувається загальна криза житлового фонду.

Легалізація

Переїхати в Австралію українцям зараз, за словами блогерів, зовсім непросто. Це можливо, але сам процес дуже затяжний та складний.

Що ще потрібно знати про життя в Австралії?

Ціни у Австралії видаються захмарно високими не лише для українців, але й для австралійців. 34-річний Джон Вілкінсон залишив своє рідне місто на континенті після того, як зрозумів, що мрія про власне життя залишається недосяжною. Та навіть вартість базових продуктів неабияк дивує: наприклад, за звичайний ананас потрібно віддати 10 австралійських доларів.

Окрім того, віддаленість Австралії від інших країн часто заважає подорожам – чимало людей постійно відкладають їх на потім.