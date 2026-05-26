Австралия поражает туристов невероятной флорой и фауной – но жизнь там не такая сказочная, как может показаться. И украинцы, живущие там уже длительное время, заметили определенные недостатки, сообщает australia.in.ukra.

Интересно "Реально бесит": украинка раскрыла самый неприятный закон Испании

Какие есть минусы жизни в Австралии?

Высокая стоимость жизни

Независимо от того, или вы турист, или переезжаете в Австралию, жить там довольно дорого. Например, в среднем одному человеку в месяц нужно 1132 доллара, и это не учитывая стоимость аренды. А она в стране также недешевая и стартует от 1235 евро в месяц за однокомнатную квартиру за пределами центра города, пишет Numbeo.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Большие расстояния

Между городами в Австралии расстояния немалые – а качество дорог не самое лучшее. Из-за наводнения или пожара дорога может исчезать совсем.

Нам только в столицу нашего штата нужно ехать 2000 километров. А в столицу Австралии – почти 4 тысячи,

– поделилась украинка.

Украинцы рассказали о минусах Австралии: смотрите видео

Стоимость жилья

Блогерша поделилась, что жилье в Австралии не только дорогое – его также очень мало, и ощущается общий кризис жилищного фонда.

Легализация

Переехать в Австралию украинцам сейчас, по словам блогеров, совсем непросто. Это возможно, но сам процесс очень затяжной и сложный.

Что еще нужно знать о жизни в Австралии?

Цены в Австралии кажутся заоблачно высокими не только для украинцев, но и для австралийцев. 34-летний Джон Уилкинсон оставил свой родной город на континенте после того, как понял, что мечта о собственной жизни остается недостижимой. И даже стоимость базовых продуктов изрядно удивляет: например, за обычный ананас нужно отдать 10 австралийских долларов.

Кроме того, удаленность Австралии от других стран часто мешает путешествиям – многие постоянно откладывают их на потом.