Оказывается, в Испании можно уехать в отпуск на неделю, а по возвращении обнаружить, что ваша квартира уже занята совсем другими людьми – и сделать с этим практически ничего невозможно, сообщает mariel.le.mari.

Кто такие оккупасы в Испании?

Оккупанты в Испании – это люди, что незаконно заселяются в чужие квартиры по всей стране. Они быстро заменяют замки, раскладывают свои вещи, и выселить их благодаря одному испанскому закону очень непросто.

Суд идет годами, владелец без квартиры месяцами, иногда годами платит ипотеку за жилье, в котором живут чужие люди. Это не кино, это реальность,

– поделилась девушка.

Поэтому владельцы недвижимости в Испании должны следить за своим жильем очень внимательно: проверять, защищены ли все входы, устанавливать сигнализацию и тому подобное. Единственный способ выселить оккупантов быстро – это обратиться в полицию в течение 48 часов. Если удастся быстро доказать право собственности на квартиру, незаконных жителей быстро выселят. Иначе же суды действительно могут тянуться долго, пишет Idealista.

Очень часто оккупантами становится молодежь – люди в возрасте от 18 до 24 лет. Из-за высоких цен на аренду жилья многие из них не могут себе позволить собственную квартиру. Кроме того, именно в Испании сепарация от родителей происходит позже – очень большая доля молодых людей именно из-за проблем с финансами живет вместе с родителями до 30 лет или даже дольше.

Я до сих пор не могу понять, как такое возможно. Если живешь в Испании, или планируешь, это надо знать,

– добавила блогерша.

Что еще нужно знать перед переездом в Испанию?

Оккупанты – это не единственная проблема с испанскими квартирами. Украинка также поделилась, что отопления в них нет вообще – а это означает, что зимой на улице часто теплее, чем в помещении. Кроме того, из-за высокой влажности плесень появляется просто повсюду – на окнах, мебели и стенах.

А вот о каком нюансе многие даже не догадываются до переезда – это тараканы, которых в Испании также невероятно много.