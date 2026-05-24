Украинка, переехавшая во Францию, в регион Окситания, еще в 2022 году вместе с пятью детьми и мужем, рассказала, как жизнь в этой стране отличается от того, к чему она привыкла в Украине, сообщает BibichevBigFamily.

Чем особенна жизнь во Франции?

Первое, что заметила украинка после переезда – это привычку французов, что в Украине можно встретить разве что в селах. Касается она повседневного общения и постоянной приветливости – даже к незнакомцам.

Французы очень много говорят бонжур. Они здороваются везде со всеми в транспорте, в магазинах, на улице прохожие. Вот просто, когда вы идете по улице, пересекаетесь с людьми, то обычно все равно здороваются французы между собой,

– рассказала женщина.

А после приветствия местные часто могут даже завести непринужденную беседу, чтобы "замерить температуру" настроения собеседника. Кроме того, в небольших французских городках люди почти никуда не спешат.

Зато они не забывают уделять внимание отдыху, наслаждению жизнью. Обеденные перерывы в стране часто длятся и по два часа – и работники успевают сходить в ресторан, вернуться на обед домой или спокойно поесть в парке неподалеку.

А вот суббота и воскресенье во Франции – это "железобетонные" выходные, поэтому попасть куда-то в это время лучше и не надеяться. Еще одно приятное отличие – длинный даже по западным меркам отпуск, который длится аж 5 недель.

Французы любят отдыхать. Отдыхать качественно. Многие ходят пешком в разные походы, вообще объединяются в разные ассоциации... Вот что вы не придумаете – все можно найти,

– поделилась блогерша.

Как во Франции воспитывают детей?

Украинка заметила, что и стиль воспитания детей во Франции отличается от украинского. Ей кажется, что французские родители гораздо реже ругают детей на публике, а также позволяют им больше проявлять индивидуальность и эмоции.

Она не замечает скованности воспитания, когда детей пытаются заковать в рамки.

Что еще стоит знать перед поездкой во Францию?

Франция, к сожалению, это не только отдых и романтика. Украинка, что также живет там уже несколько лет, предупредила, что в крупных городах, и особенно в Париже, есть очень много мошенников. Поэтому она рассказала о самых популярных схемах, которые постоянно используют на туристах.