Українка, що переїхала до Франції, у регіон Окситанія, ще 2022 року разом з п'ятьма дітьми та чоловіком, розповіла, як життя у цій країні відрізняється від того, до чого вона звикла в Україні, повідомляє BibichevBigFamily.

Цікаво Популярний іспанський пляж закривають через несподівану знахідку: їй кілька тисяч років

Чим особливе життя у Франції?

Перше, що помітила українка після переїзду – це звичку французів, що в Україні можна зустріти хіба у селах. Стосується вона повсякденного спілкування та постійної привітності – навіть до незнайомців.

Французи дуже багато кажуть бонжур. Вони вітаються скрізь з усіма в транспорті, в магазинах, на вулиці перехожі. Ось просто, коли ви йдете по вулиці, перетинаєтесь з людьми, то зазвичай все одно вітаються французи між собою,

– розповіла жінка.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А після привітання місцеві часто можуть навіть завести невимушену бесіду, аби "заміряти температуру" настрою співрозмовника. Окрім того, у невеликих французьких містечках люди майже нікуди не поспішають.

Українка розповіла про життя у Франції: дивіться відео

Натомість вони не забувають приділяти увагу відпочинку, насолоді життям. Обідні перерви у країні часто тривають і по дві години – і працівники встигають сходити у ресторан, повернутися на обід додому чи спокійно поїсти у парку неподалік.

А ось субота та неділя у Франції – це "залізобетонні" вихідні, тож потрапити кудись в цей час краще й не сподіватися. Ще одна приємна відмінність – довга навіть за західними мірками відпустка, що триває аж 5 тижнів.

Французи люблять відпочивати. Відпочивати якісно. Багато ходять пішки в різні походи, взагалі об'єднуються в різні асоціації... От що ви не придумаєте – все можна знайти,

– поділилася блогерка.

Як у Франції виховують дітей?

Українка помітила, що й стиль виховання дітей у Франції відрізняється від українського. Їй здається, що французькі батьки набагато рідше сварять дітей на публіці, а також дозволяють їм більше проявляти індивідуальність та емоції.

Вона не помічає скутості виховання, коли дітей намагаються закути у рамки.

Що ще варто знати перед поїздкою до Франції?

Франція, на жаль, це не лише відпочинок та романтика. Українка, що також живе там вже кілька років, попередила, що у великих містах, і особливо в Парижі, є дуже багато шахраїв. Тож вона розповіла про найпопулярніші схеми, які постійно використовують на туристах.