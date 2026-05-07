Париж – це неймовірно красиве місто. Та поки ви оглядаєте визначні пам'ятки й насолоджуєтеся архітектурою, крадії можуть обчищати ваші кишені. Тож українка попередила, які шахрайські схеми справді популярні у Франції та як їх уникнути, повідомляє karyna_tsymbuk.
Яких шахрайських схем у Франції варто остерігатися?
Крадіжки у метро
На деяких станціях та цілих лініях метро у Парижі шахраїв та грабіжників неймовірно багато. І це настільки серйозна проблема, що часом навіть водій потяга оголошує, що на станції є крадії, пише Hotels.
Одного разу українка спіймала крадіїв прямо в момент, коли вони намагалися витягнути щось з сумки француженки в годину пік. Втім, це їх не зупинило, і навіть коли їх викрили, вони й далі продовжили тягнутися до сумки.
Телефони у метро
Якщо вам потрібно проїхатися на метро у Парижі, але єдині вільні місця – біля виходу з вагона, ніколи не тримайте у руках телефон.
Не стійте і не сидіть біля дверей з телефоном. Тому що його вихоплюють і тікають, і до побачення,
– поділилася блогерка.
Балакучі незнайомці
Також дівчина попередила, що якщо хтось наполегливо просить у вас гроші, цигарку, чи намагається "заговорити зуби", краще не говорити з такими людьми. Бо в той час, як з вами говорять, спільник шахрая вже може "обчищати" ваші кишені.
Або як було у моїй ситуації: хлопець підійшов до мене, попросив грошей, через секунду вдарив мене в плече, зірвав з мене підвіску і утік,
– додала українка.
Також вона порадила триматися подалі від 10, 11, 18 та 20 районів Парижа, адже саме там крадіжки найбільш ймовірні.
