Українська емігрантка, що поселилася в Іспанії, вперше серйозно захворіла в країні, і одразу ж помітила кілька суттєвих недоліків місцевої медицини, повідомляє mariel.le.mari.
Що не так з іспанською медициною?
Блогерка попередила, що хворіти в Іспанії – це "окремий вид пекла", і навіть попри те, що медицина в країні безплатна. Але якщо потрібно потрапити до лікаря, на запис можна чекати аж пів року.
Пів року – з ангіною. І навіть якщо потрапиш, максимум, що тобі випишуть – це парацетамол, і порадять більше гуляти на свіжому повітрі,
– поскаржилася українка.
Тож єдине, що може робити дівчина – це хворіти вдома і намагатися одужати самостійно.
Втім, у коментарях чимало українців, що також живуть в Іспанії, не погодилися: їм вдавалося потрапити до лікаря значно швидше, особливо, коли ситуація була серйозна. Там працюють urgencias – тобто невідкладна медична допомога.
Ну не знаю. Теж з Малаги. З ангіною взяли в той же день, сімейний лікар. І виписали антибіотики. Також можна в urgencias звернутись,
– поділилася одна коментаторка.
Про які ще мінуси Іспанії варто знати?
Українка, що живе в Іспанії вже певний час, розповіла про один великий недолік країни, про який багато людей навіть не підозрюють – і це дуже висока вартість оренди. За маленьку квартиру доведеться віддавати від 1000 євро – і це при тому, що мінімальна зарплата в Іспанії не набагато вища.
І навіть з такими цінами орендодавці мають неймовірно високі вимоги: часто не пускають людей з дітьми та тваринами та вимагають чимало документів.