Українка Анастасія попередила, що переїжджати в Іспанію точно не варто, якщо ви не готові платити від 1000 євро за оренду "малесенької" квартирки, повідомляє nastia_espa.

Що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Анастасія вже протягом певного часу живе в Іспанії, і зараз наблизилася до терміну, коли хоче мати власне орендоване житло, а не ділити квартиру ще з кимось. Та коли дійшла справа до безпосередньо квартири, виявилося, що це зовсім не так просто.

Кожен раз, коли я заходжу на Idealista, в мене просто шок від цих цін. Маленька студія, 23 – 31 квадратний метр коштує 850 – 900 євро, а це, на секундочку, 44 – 45 тисяч гривень, або 3 600 злотих,

– поскаржилася жінка.

При чому вказана ціна – це без сплати комунальних послуг. І у квартирах за таку ціну зазвичай немає кількох кімнат, тож спати, відпочивати й часто працювати доводиться в одному місці.

Водночас з такими умовами та цінами, вимоги в орендодавців високі: часто забороняють в'їзд з тваринами чи дітьми, майже всюди просять 2 залоги, страхування, поручителя, безстроковий контракт, і це ще не все.

Просто щоб винаймати маленьку квартиру, ти маєш пройти співбесіду, а потім ще й кастинг, де не факт, що тебе оберуть. Найцікавіше, що хороші квартири тут здаються буквально за день, навіть не встигаєш нормально написати власнику,

– додала блогерка.

Чому вимоги до орендарів в Іспанії такі суворі?

Дуже серйозні перевірки документів, фінансів тощо в Іспанії можна пояснити однією поширеною у цій країні проблемою – окупасами, пишуть на найбільшому місцевому порталі оренди Idealista.

Okupación – це складний юридичний сценарій, в якому губляться навіть досвідчені адвокати Іспанії. Суть полягає у тому, що якщо нерухомість, будь-то квартира чи приватний будинок, не є належним чином захищена, або ж залишена без нагляду, вона є вразливою до заселення.

Це значить, що власники квартири можуть поїхати у відпустку, а після повернення дізнатися, що їхнє житло вже "окупували" чужі люди. При цьому їхні права захищені: вони посилаються на закон 1994 року, який дає громадянам країни право на житло.

Звісно, виселити незаконних окупасів можливо, проте часто на це йдуть роки. Іноді вони заселяються саме під виглядом орендарів, а тоді припиняють виплачувати гроші власникові – і на те, щоб виселити їх, йдуть роки.

Які ціни на оренду житла в Іспанії?

Згідно з даними Numbeo, ціни на оренду в Іспанії в середньому такі:

однокімнатна квартира в центрі міста – 905 євро;

однокімнатна квартира в передмісті – 709 євро;

трикімнатна квартира в центрі – 1445 євро;

трикімнатна квартира в передмісті – 1078 євро.

До слова, наразі мінімальна зарплата в Іспанії становить приблизно 1220 євро на місяць за умови, що платежів на 12, а 14 – іспанці отримують подвійну оплату в червні та грудні.

Що ще варто знати про життя в Іспанії?

Висока оренда – це далеко не єдиний мінус Іспанії, до якого варто приготуватися перед переїздом. Один аспект життя там точно злякає гидливих людей, адже на вулицях багатьох міст повно тарганів. І українка Ірина, що переконалася у цьому на власному досвіді, щиро здивована, чому таргани досі не стали такою собі "візитівкою" Іспанії.

Також вона зауважила, що іспанці бувають шумними та дуже повільними, а взимку в країні зовсім не так тепло, як може видатися.