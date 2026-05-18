Украинка Анастасия предупредила, что переезжать в Испанию точно не стоит, если вы не готовы платить от 1000 евро за аренду "маленькой" квартирки, сообщает nastia_espa.

Что нужно знать перед переездом в Испанию?

Анастасия уже в течение определенного времени живет в Испании, и сейчас приблизилась к сроку, когда хочет иметь собственное арендованное жилье, а не делить квартиру еще с кем-то. Но когда дошло дело до непосредственно квартиры, оказалось, что это совсем не так просто.

Каждый раз, когда я захожу на Idealista, у меня просто шок от этих цен. Маленькая студия, 23 – 31 квадратный метр стоит 850 – 900 евро, а это, на секундочку, 44 – 45 тысяч гривен, или 3 600 злотых,

– пожаловалась женщина.

Причем указанная цена – это без оплаты коммунальных услуг. И в квартирах за такую цену обычно нет нескольких комнат, поэтому спать, отдыхать и часто работать приходится в одном месте.

В то же время с такими условиями и ценами, требования у арендодателей высокие: часто запрещают въезд с животными или детьми, почти везде просят 2 залога, страхование, поручителя, бессрочный контракт, и это еще не все.

Просто чтобы снять маленькую квартиру, ты должен пройти собеседование, а потом еще и кастинг, где не факт, что тебя выберут. Самое интересное, что хорошие квартиры здесь сдаются буквально за день, даже не успеваешь нормально написать владельцу,

– добавила блогерша.

Почему требования к арендаторам в Испании такие строгие?

Очень серьезные проверки документов, финансов и т.д. в Испании можно объяснить одной распространенной в этой стране проблемой – оккупации, пишут на самом большом местном портале аренды Idealista.

Okupación – это сложный юридический сценарий, в котором теряются даже опытные адвокаты Испании. Суть заключается в том, что если недвижимость, будь то квартира или частный дом, не является должным образом защищена, или оставлена без присмотра, она является уязвимой к заселению.

Это значит, что владельцы квартиры могут поехать в отпуск, а по возвращении узнать, что их жилье уже "оккупировали" чужие люди. При этом их права защищены: они ссылаются на закон 1994 года, который дает гражданам страны право на жилье.

Конечно, выселить незаконных оккупантов возможно, однако часто на это уходят годы. Иногда они заселяются именно под видом арендаторов, а тогда прекращают выплачивать деньги владельцу – и на то, чтобы выселить их, уходят годы.

Какие цены на аренду жилья в Испании?

Согласно данным Numbeo, цены на аренду в Испании в среднем такие:

однокомнатная квартира в центре города – 905 евро;

однокомнатная квартира в пригороде – 709 евро;

трехкомнатная квартира в центре – 1445 евро;

трехкомнатная квартира в пригороде – 1078 евро.

К слову, сейчас минимальная зарплата в Испании составляет примерно 1220 евро в месяц при условии, что платежей на 12, а 14 – испанцы получают двойную оплату в июне и декабре.

Что еще стоит знать о жизни в Испании?

Высокая аренда – это далеко не единственный минус Испании, к которому стоит приготовиться перед переездом. Один аспект жизни там точно испугает брезгливых людей, ведь на улицах многих городов полно тараканов. И украинка Ирина, убедившаяся в этом на собственном опыте, искренне удивлена, почему тараканы до сих пор не стали такой себе "визитной карточкой" Испании.

Также она заметила, что испанцы бывают шумными и очень медленными, а зимой в стране совсем не так тепло, как может показаться.