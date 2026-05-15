Пассажиры круизных лайнеров, делающих небольшую остановку в порту Барселоны, совсем скоро будут вынуждены платить за это вдвое больше – ведь горожанам надоело то, что Барселона превращается в "остановку", пишет Express. Но повышение налога – это лишь первый шаг. Конечная цель гораздо амбициознее: полный запрет круизов с остановками.

Почему в Барселоне повышают налог для круизных лайнеров?

Новая мера имеет целью облагать налогом вдвое сильнее все круизные лайнеры, стоящие в городе меньше, чем 12 часов – и городской совет обещает ввести новую меру уже с 2027 года. Кроме того, там намерены сократить и портовую инфраструктуру: вместо семи терминалов останется только пять, а это значительно ограничит возможность больших судов швартоваться одновременно.

Моя цель - сократить остановки круизных лайнеров в городе Барселона до нуля в ближайшие годы,

– объявил мэр Барселоны Жауме Колбони.

Новый налог составит не 4, а 8 евро – и все дополнительные доходы местное правительство планирует инвестировать в управление районами, страдающих от очень интенсивного движения. Кроме того, эти деньги пойдут и на улучшение жизни местных в районах, наиболее пострадавших от наплыва круизных лайнеров.

Важно! Сейчас Барселона только укрепляла свое лидерство в портовой системе Испании – и в 2025 году порт города достиг своего исторического максимума – 832 круизные лайнеры, перевезли более 3,9 миллиона пассажиров.

К слову, новые налоги коснутся не только круизных лайнеров, но и туристических автобусов в Барселоне – отныне водители платят не 20 евро, как раньше, а аж 80 евро в день.

Какие еще налоги вводит Барселона?

В феврале этого года Барселона "ошарашила" туристов тем, что удвоила туристические налоги за ночевку в городе – сейчас они являются одними из самых высоких во всей Европе, пишет Reuters. Эти меры направлены на то, чтобы существенно ограничить количество посетителей, и так создать более доступное жилье для местных.

Власти Каталонии уже неоднократно сталкивалась с громкими протестами горожан из-за чрезмерного туризма. Большое количество путешественников повлияло на стоимость аренды и покупки жилья – и все больше квартир сдают не в долгосрочную, а в краткосрочную аренду.

Поэтому теперь в Барселоне придется доплачивать еще 10 – 15 евро за ночь, в зависимости от класса отеля. Местные отельеры переживают, что эти меры могут оказаться чрезмерными – и туристов станет не просто меньше, а катастрофически мало.

Однажды они убьют курицу, которая несет золотые яйца,

– заявил Манель Казальс, генеральный директор группы отельеров Барселоны.

Что стоит знать людям, которые хотят жить в Барселоне?

Солнечная и красивая Барселона, которую посещают миллионы туристов, привлекает также и мигрантов – и их количество и неинтегрированность в местную культуру также начинает превращаться в проблему. Поэтому местные власти ввели новое и строгое правило – все иностранцы, что хотят поселиться в городе, должны сначала записаться на языковые курсы, чтобы через год жизни там доказать свое знание каталонского языка.

Региональный президент отмечает, что знание не только испанского, но и местного каталонского – это не только практический навык, без которого жить в Барселоне будет сложно, но и "признак уважения".