Как пишет ANSA, землетрясение произошло в ночь на 2 июня. Эпицентр залегал на глубине около 250 километров в Тирренском море вблизи побережья Калабрии.

Смотрите также Европа готовится к аномальной жаре: Испания создает систему климатических укрытий

Что известно о землетрясении?

Из-за значительной глубины подземные толчки распространились на большую территорию, но не вызвали серьезных разрушений. Сейсмические колебания зафиксировали не только в Калабрии, но и в ряде других регионов юга Италии. В частности, толчки ощущались в:

Неаполе и в муниципалитетах вблизи вулкана Везувий, включая Портичи и районами до границы с Салерно;

в регионах Базиликата, Апулия и на Сицилия.

В некоторых населенных пунктах жители в панике выходили на улицы и звонили в службы экстренного реагирования, преимущественно для получения информации.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



В Италии произошло мощное землетрясение / Фото INGV

Какова ситуация в регионе?

Региональные службы гражданской защиты оперативно установили контакт с мэриями ближайших к эпицентру городов, в частности Ламеция-Терме и Амантеа. Власти сообщают, что ситуация остается стабильной, обращений о помощи нет.

В Козенке также подтверждают спокойную обстановку – инфраструктура не пострадала, эвакуаций или чрезвычайных инцидентов не зафиксировано. Ситуация находится под постоянным мониторингом.

Интересно! Немецкий исследовательский центр геонаук GFZ German Research Centre for Geosciences сообщил, что магнитуда землетрясения составила 6,1, а глубина – около 253 километра. Разница в оценках объясняется разными методиками первичного анализа сейсмических данных.

Ранее мы писали, что вскоре в Тихом океане могут начаться серьезные аномальные явления. Речь идет о супер явление Эль-Ниньо может вызвать экстремальные погодные изменения, такие как масштабные наводнения и сильные засухи, влияя на глобальную циркуляцию погоды до 2026 – 2027 годов.