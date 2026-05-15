Пасажири круїзних лайнерів, що роблять невелику зупинку у порту Барселони, зовсім скоро будуть змушені платити за це вдвічі більше – адже містянам набридло те, що Барселона перетворюється на "зупинку", пише Express. Але підвищення податку – це лише перший крок. Кінцева мета набагато амбітніша: повна заборона круїзів з зупинками.

Чому у Барселоні підвищують податок для круїзних лайнерів?

Новий захід має на меті оподатковувати вдвічі сильніше усі круїзні лайнери, що стоять у місті менше, ніж 12 годин – і міська рада обіцяє запровадити новий захід вже з 2027 року. Окрім того, там мають намір скоротити й портову інфраструктуру: замість семи терміналів залишиться лише п'ять, а це значно обмежить можливість великих суден швартуватися водночас.

Моя мета — скоротити зупинки круїзних лайнерів у місті Барселона до нуля в найближчі роки,

– оголосив мер Барселони Жауме Колбоні.

Новий податок становитиме не 4, а 8 євро – і усі додаткові доходи місцевий уряд планує інвестувати в управління районами, що потерпають від дуже інтенсивного руху. Окрім того, ці гроші підуть і на покращення життя місцевих у районах, що найбільше постраждали від напливу круїзних лайнерів.

Важливо! Наразі Барселона тільки зміцнювала своє лідерство у портовій системі Іспанії – і 2025 року порт міста досяг свого історичного максимуму – 832 круїзні лайнери, що перевезли понад 3,9 мільйона пасажирів.

До слова, нові податки торкнуться не лише круїзних лайнерів, але й туристичних автобусів у Барселоні – відтепер водії платять не 20 євро, як раніше, а аж 80 євро на день.

Які ще податки вводить Барселона?

У лютому цього року Барселона "ошелешила" туристів тим, що подвоїла туристичні податки за ночівлю у місті – зараз вони є одними з найвищих у всій Європі, пише Reuters. Ці заходи спрямовані на те, аби суттєво обмежити кількість відвідувачів, і так створити більш доступне житло для місцевих.

Влада Каталонії вже неодноразово стикалася з гучними протестами містян через надмірний туризм. Велика кількість мандрівників вплинула на вартість оренди та купівлі житла – і все більше квартир здають не в довгострокову, а у короткострокову оренду.

Відтак тепер у Барселоні доведеться доплачувати ще 10 – 15 євро за ніч, залежно від класу готелю. Місцеві готельєри переймаються, що ці заходи можуть виявитися надмірними – і туристів стане не просто менше, а катастрофічно мало.

Одного дня вони вб'ють курку, яка несе золоті яйця,

– заявив Манель Казальс, генеральний директор групи готельєрів Барселони.

Що варто знати людям, що хочуть жити у Барселоні?

Сонячна та красива Барселона, яку відвідують мільйони туристів, приваблює також і мігрантів – і їхня кількість та неінтегрованість у місцеву культуру також починає перетворюватися на проблему. Тож місцева влада ввела нове і суворе правило – усі іноземці, що хочуть оселитися у місті, мають спершу записатися на мовні курси, аби через рік життя там довести своє знання каталонської мови.

Регіональний президент наголошує, що знання не лише іспанської, але й місцевої каталонської – це не тільки практична навичка, без якої жити у Барселоні буде складно, але й "ознака поваги".