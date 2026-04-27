Якщо ви мрієте про те, аби не лише відвідати неймовірну іспанську Барселону, але й оселитися там, спершу доведеться записатися на мовні курси. Адже відтепер у місті діє суворе правило: знання каталонської мови стане ключовою умовою для переїзду туди, пише The Olive Press.

Чому потрібно знати каталонську для життя у Барселоні?

Навіть для поновлення дозволів на проживання людям, що оселилися у Барселоні раніше, доведеться довести свої мовні навички. А ось незнання каталонської мови, скоріш за все, призведе до анулювання дозволів. Про це нещодавно заявив регіональний президент Каталонії Сальвадор Ілла.

Попри те, що новоприбулим не потрібно буде доводити, що вони знають мову, коли вони тільки вперше отримують посвідку на проживання, гаяти час точно не варто. Вже протягом року потрібно буде довести, що ви знаєте каталонську, аби залишитися.

Саме каталонська, одна з трьох офіційних мов регіону, є центральною для інтеграції та життя в місті. І І регіональний президент наголосив, що її вивчення – це не лише "практична навичка", але й "ознака поваги".

Про це нове правило оголосили на тлі ширшої схеми з легалізації мігрантів, про яку нещодавно оголосила Іспанія. Але для того, аби експати в Барселоні могли дотримуватися нововведень, регіональний уряд планує також розширити безплатні мовні курси. Додатково створять 50 000 місць, і це доведе їхню загальну кількість до 150 000 вже наступного навчального року.

Втім, наразі ще неясно, чи це правило поширюватиметься на дві інші мови регіону, іспанську та аранську.

Важливо також розуміти, що каталонська мова – це не діалект іспанської. Нею говорять понад 9 мільйонів людей у Андоррі, на півдні Франції, в Італії та на Балеарських островах. Під час диктатури Франсіско Франко використання каталонської мови заборонялося, а з моменту відновлення демократії наприкінці 70-х років каталонська мова відродилася та нормалізувалася, а також повернула собі офіційний статус.

Що ще варто знати туристам у Барселоні?

Барселона – це столиця та найбільше місто автономної спільноти Каталонія, і наразі там проживає приблизно 1,7 мільйона людей, а ще 5,5 мільйонів – у ширшій агломерації. Щороку це неймовірно популярне місто відвідують понад 32 мільйони туристів, і цифра щороку тільки зростає, пише The Guardian.

Тож для того, аби боротися з надлишком мандрівників, у Барселоні цьогоріч вдвічі підвищили туристичний податок. До того ж це не єдине місто в Європі, що вдалося до такого ж кроку – дорожче обійдуться також відвідини Венеції, Единбурга та низки інших популярних місць.