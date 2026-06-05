Лише обробка нітратів, що часто містяться у добривах, а тоді потрапляють у водопровідну воду, обходиться ЄС у 320 мільярдів євро щороку – і однаково далеко не в усіх країнах рівень якості води досить високий, аби її можна було пити прямо з-під крана, пише Euronews.
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В яких країнах ЄС найкраща вода з-під крана?
Величезні інвестиції Європи у санітарне очищування води дають свої результати – з 20 країн світу з найкращою водою 19 розташовані саме у Європі. Винятком є лише Японія.
А кілька країн ЄС навіть отримали ідеальні 100 балів за Індексом екологічної ефективності:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Норвегія;
- Швейцарія;
- Нідерланди;
- Фінляндія;
- Велика Британія;
- Ісландія;
- Мальта;
- Німеччина;
- Люксембург;
- Швеція.
Водночас хімічні речовини у підземних водах залишаються проблемою навіть у цих країнах – а дослідження показують, що понад 80% стічних вод у світі потрапляють у водойми без жодного очищення.
А ось в кількох країнах Європи краще не ризикувати з водопровідною водою – там вона не вважається безпечною для пиття. Це не обов'язково означає, що вона брудна, але пити її все ж не радять. Ось в яких країнах цього робити не варто:
- Албанія;
- Вірменія;
- Боснія та Герцеговина;
- Болгарія;
- Кіпр;
- Угорщина;
- Молдова;
- Чорногорія;
- Румунія;
- Сербія.
До слова, коли експерти говорять про те, що воду з-під крана не варто пити, вони мають на увазі не лише активне пиття, але й чищення зубів, миття фруктів та овочів, додавання льоду з такої води до напоїв тощо.