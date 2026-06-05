Лише обробка нітратів, що часто містяться у добривах, а тоді потрапляють у водопровідну воду, обходиться ЄС у 320 мільярдів євро щороку – і однаково далеко не в усіх країнах рівень якості води досить високий, аби її можна було пити прямо з-під крана, пише Euronews.

Цікаво В Україні нормально, а в США подивляться косо: українка розповіла про нюанси життя в Америці

В яких країнах ЄС найкраща вода з-під крана?

Величезні інвестиції Європи у санітарне очищування води дають свої результати – з 20 країн світу з найкращою водою 19 розташовані саме у Європі. Винятком є лише Японія.

А кілька країн ЄС навіть отримали ідеальні 100 балів за Індексом екологічної ефективності:

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Норвегія;

Швейцарія;

Нідерланди;

Фінляндія;

Велика Британія;

Ісландія;

Мальта;

Німеччина;

Люксембург;

Швеція.

Водночас хімічні речовини у підземних водах залишаються проблемою навіть у цих країнах – а дослідження показують, що понад 80% стічних вод у світі потрапляють у водойми без жодного очищення.

А ось в кількох країнах Європи краще не ризикувати з водопровідною водою – там вона не вважається безпечною для пиття. Це не обов'язково означає, що вона брудна, але пити її все ж не радять. Ось в яких країнах цього робити не варто:

Албанія;

Вірменія;

Боснія та Герцеговина;

Болгарія;

Кіпр;

Угорщина;

Молдова;

Чорногорія;

Румунія;

Сербія.

До слова, коли експерти говорять про те, що воду з-під крана не варто пити, вони мають на увазі не лише активне пиття, але й чищення зубів, миття фруктів та овочів, додавання льоду з такої води до напоїв тощо.