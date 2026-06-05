Людям, що їдуть до США – і туристам, і мігрантам, краще одразу запам'ятати кілька неписаних правил цієї країни, повідомляє mariiahapii. Українка поділилася, що може викликати нерозуміння місцевих.

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Що може викликати здивування в американців?

Не посміхатися

В Україні багато людей ходять по вулиці без посмішки, з розслабленим обличчям. А ось в США посміхатися заведено навіть до незнайомців.

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В Америці я якось прийшла в школу, я не посміхалася – тому що в мене таке обличчя. До мене підійшла вчителька, почала випитувати, чи в мене якісь проблеми, ледь там до психолога не відвели, тому що я не посміхалася,

– поділилася українка.

Не мати посвідчення водія

Багато українців протягом усього життя навіть не замислюються про те, аби навчитися водити автомобіль – а ось в Америці дивно не мати посвідчення вже у 16 років. Річ у тім, що інфраструктура країни побудована так, що дістатися будь-куди без власної автівки майже неможливо.

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Гуляти

В Україні прогулянки без мети – це звичне проведення часу, а ось в США на пропозицію піти прогулятися можуть подивитися косо.

Вони або кудись ідуть прямо, вони знають, куди вони йдуть; або вони сидять вдома,

– поскаржилася дівчина.

Добиратися пішки

Для українців пройтися пішки 10 хвилин – це не проблема, а ось американці практично усюди добираються на транспорті, навіть якщо їхати на машині потрібно лише хвилину.

Насолоджуватися McDonald's

Українка поділилася, що McDonald's в США дуже сильно відрізняється від того ж фастфуду, але в ЄС чи в Україні.

Його тут трішки зневажають. Він вважається найнижчим фастфудом, який тут взагалі є. Тому що він на смак такий штучний,

– поділилася дівчина.

Вона розповіла, що навіть самі американці визнають, що за кордоном McDonald's значно смачніший.