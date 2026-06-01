Українка переконана, що Польща – це гарна країна для стабільного і спокійного життя, адже менталітет там близький до українського, а роботу знайти відносно нескладно. Ось тільки чимало людей після життя у країні все одно замислюються про переїзд до Іспанії, повідомляє mariel.le.mari.

Цікаво "Від цього не втекти": українка розкрила нюанси життя у Стамбулі

Чому українці переїздять з Польщі до Іспанії?

На думку українки, основною причиною для переїзду є, як не дивно, клімат.

Після польських зим з вічною сірістю і холодом іспанське сонце 300 днів на рік реально змінює стан душі. Це не дрібниця, це якість життя,

– розповіла блогерка.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Окрім того, багатьох людей до переїзду підштовхує ставлення місцевих. У Польщі воно буває різне – а ось іспанці доброзичливі та привітні.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

Водночас дівчина чесно попереджає, що в Іспанії не усе так райдужно, як видається, і перед переїздом обов'язково потрібно ретельно зважити на усі варіанти. Роботу знайти у країні значно складніше, є багато бюрократії, ціни на житло дуже високі.

А іспанський ритм життя – він або твій, або ні. Mañana, mañana – завтра, завтра. Це реальність, і не всім це підходить,

– поділилася українка.

Саме це стає причиною того, що, хоч чимало людей і закохуються в Іспанію та залишаються там, частина зрештою все ж повертається до польської стабільності та зручності.

Що потрібно знати українцям перед переїздом до Іспанії?

Українка, що живе в Іспанії вже не перший рік, попередила, що життя там дуже сильно відрізняється від відпустки. І людям, що не мають великих відкладень, краще навіть не думати про переїзд.

Адже пошук роботи часто затягується на місяці, ціни на оренду дуже високі, і багатьом людям доводиться їхати з країни саме через те, що вони не розрахували правильно свої фінансові можливості.