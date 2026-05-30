Життя в Іспанії для багатьох людей уявляється як нескінченний відпочинок, море та сонце. Втім, українська емігрантка Ірина попередила, що реальність зовсім інша, повідомляє ira.fedoriichuk.

До чого потрібно підготуватися перед переїздом до Іспанії?

Українка чесно попередила, що людям, які не мають відкладених грошей, в Іспанію краще не їхати. Адже це не "чарівна країна", де є великі виплати для українців, оренда дешева, а ціни – низькі.

Оренда зовсім не коштує копійки, а інколи й рівноцінна зарплаті, яку отримують люди. Особливо якщо ми говоримо про місто. Навіть якщо ви їдете на програму, це не означає, що ви не маєте мати фінансову подушку,

– поділилася блогерка.

За її словами, часто на пошук роботи доводиться виділяти місяці, і навіть вона не гарантує гарних заробітків. Тож про мрії ходити на море й відпочивати кожного дня можна забути. Багатьом людям доводиться важко й багато працювати, і на відпочинок вже просто не залишається часу.

Бо таке життя – повсюди так. Якщо ви плануєте переїзд, просто знімайте рожеві окуляри й будьте готові до всього,

– додала жінка.

У коментарях чимало українців погодилися з блогеркою щодо того, що зарплати в країні невисокі, а ось витрат чимало.