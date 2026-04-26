Цьогоріч вже 251 пляжу Греції оголосили закритим для будь-якої забудови. Це означає, що там не можна буде орендувати шезлонги чи парасолі, а також ставити будь-які тимчасові дерев'яні конструкції, пише Euronews.

Чому у Греції стає більше пляжів без шезлонгів?

У міністерстві охорони навколишнього середовища Греції заявили, що рішення має захистити пляжі, які мають особливе естетичне, екологічне та геоморфологічне значення, а також це допоможе зберегти цінні середовища для рослин та морських тварин, що від них залежать.

Водночас розширили і кількість пляжів, що входять до програми NATURA 2000 – там діє значно суворіший режим охорони. У цих районах будь-які втручання, що можуть вплинути на екологічні функції пляжу, аби ж змінити їхню природну форму, забороняються.

Цей цікавий крок є частиною ширшої стратегії, згідно з якою країна намагається обмежити надто швидкий розвиток туризму.

До слова, обмеження шезлонгів для країни не нове – ще 2024 року у Греції з'явився закон, що забороняє заставляти ними понад 30% простору на будь-якому пляжі, пише Greek Reporter. Таким чином вдається уникати переповнених пляжів, а відпочинок для туристів стає значно приємнішим.

Що ще варто знати мандрівникам до Греції?

Перед тим як вирушати до Греції, туристам точно слід запам'ятати місцеві правила, аби не натрапити на неприємний штраф. Бо, скажімо, за таку звичну річ, як збирання мушель на пляжі як сувенір, можна поплатитися – і цілком буквально. Штраф за порушення заборони досягає аж 1000 євро.

Ідея правила полягає у тому, аби захистити екосистему грецьких пляжів.