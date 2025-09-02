Греція намагається підтримувати належний стан пляжів та вулиць – і задля цього ввела нові штрафи, тож туристам точно варто бути обачними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Який штраф можна отримати в Греції?

Туристи у Греції тепер можуть отримати штраф за одну досить звичну розвагу на пляжі. Через те що масовий туризм має дуже великий вплив на країну, уряд думає про те, як захистити пляжі та стародавні руїни від руйнування.

Тож якщо ви полюбляєте привозити з поїздок камінці та мушлі – тепер цього робити не варто, принаймні у Греції – адже за це можна отримати досить солідний штраф. Відтепер туристи, що вивозять ці предмети з прибережних зон, що перебувають під охороною, можуть отримати штраф до 1000 євро.

Ідея цього правила полягає в тому, аби захистити екосистему грецьких пляжів. Здавалося б, збирання мушель та каміння – це досить нешкідлива дія, але вона все ж може турбувати місцеву дику природу та сприяти ерозії прибережних ландшафтів.

Втім, це не єдиний штраф, який з'являється у Греції – відтепер вимагається, аби принаймні 70% від громадських пляжів залишалися вільними від шезлонгів та парасольок напрокат.



У Греції не можна збирати мушлі / Фото Pexels

Які ще незвичні штрафи можна отримати за кордоном?