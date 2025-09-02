Греция пытается поддерживать надлежащее состояние пляжей и улиц – и для этого ввела новые штрафы, поэтому туристам точно стоит быть осмотрительными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какой штраф можно получить в Греции?
Туристы в Греции теперь могут получить штраф за одно довольно привычное развлечение на пляже. Так что массовый туризм имеет очень большое влияние на страну, правительство думает о том, как защитить пляжи и древние руины от разрушения.
Поэтому если вы любите привозить из поездок камни и ракушки – теперь этого делать не стоит, по крайней мере в Греции – ведь за это можно получить достаточно солидный штраф. Отныне туристы, что вывозят эти предметы из прибрежных зон, находящихся под охраной, могут получить штраф до 1000 евро.
Идея этого правила заключается в том, чтобы защитить экосистему греческих пляжей. Казалось бы, сбор ракушек и камней – это достаточно безвредное действие, но оно все же может беспокоить местную дикую природу и способствовать эрозии прибрежных ландшафтов.
Впрочем, это не единственный штраф, который появляется в Греции – отныне требуется, чтобы по крайней мере 70% от общественных пляжей оставались свободными от шезлонгов и зонтиков напрокат.
В Греции нельзя собирать ракушки / Фото Pexels
Какие еще необычные штрафы можно получить за рубежом?
- Перед поездкой в другую страну туристам обязательно нужно заранее узнать о различных необычных правилах и обычаях, чтобы не попасть в проблемы. Например, в Испании можно потерять 300 евро за прогулку в купальнике за пределами пляжа.
- А вот в Австралии пара путешественников получила сразу 20 штрафов за простую ошибку – фотографирование запрещенных мест. И даже незнание законов здесь не помогло: только то, что пара удалила фото из соцсетей, спасло их от штрафов.
- Необычный штраф получила и туристка в Японии – просто за то, что ела мороженое на тротуаре. Почему так делать нельзя, догадаться непросто.