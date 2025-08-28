Так, австралийская пара получила 20 штрафов за непреднамеренное нарушение правил поведения возле священных мест в национальном парке в Австралии. Среди наложенных наказаний был штраф за, казалось бы, невинный поступок – поднятие ветки с земли, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

За что туристы в Австралии получили 20 штрафов?

Тревел-блогеры Бритт и Тим Кроми получили электронное письмо с обвинениями в неправомерных действиях во время их недавнего визита в Национальный парк Улуру на севере Австралии.

Супруги, которые задокументировали свое путешествие через социальные сети, включая Instagram и YouTube, получили то, что было названо "письмом счастья", через несколько месяцев после их визита.

В письме подчеркивается чувствительность определенных мест в Улуру, которые имеют важное культурное значение для коренного народа анангу. В частности, запрещено публиковать изображения определенных священных мест и объектов.

Детали и особенности скалы в этих местах являются эквивалентом священного писания для анангу – они содержат культурно важную информацию и должны созерцаться только в их первоначальном расположении и только определенными людьми,

– говорится в правилах для посетителей парка.

В разных частях парка разрешено фотографировать, однако публикация этих изображений требует специального разрешения. Это правило касается не только журналистов, но и блогеров и обычных пользователей социальных сетей.



Супруги случайно нарушили различные правила в священных местах Национального парка Улуру / Фото из инстаграма @lifeofthecromies

После получения так называемого "письма счастья" пара быстро удалила фотографии и видео с визита в Улуру из своих аккаунтов в социальных сетях. Тем не менее блогеры выразили удивление по поводу некоторых нарушений, которые описывают как странные.

Например, мы подняли сломанную ветку, которой отмахивались от мух, и нам сказали, что нужно убрать любые кадры с этим. А в некоторых местах, даже если они разрешены для фотографирования, нужно включать более широкий пейзаж,

– рассказала пара.

Хотя нарушения Бритт и Тима тянули на штрафы, по словам пары, фактически им их не выписали. Вероятно из-за того, что пара решила удалить этот контент из соцсетей.

Почему туристов предостерегают от публикаций путешествий?

Эксперты выражают беспокойство относительно потенциальной опасности чрезмерной онлайн-открытости. Трансляция своего отсутствия дома может подвергать людей серьезным рискам.

