Новое требование будет внедрено перевозчиком в рамках ряда изменений, которые должны вступить в силу 27 января 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Какие новые правила для plus-size пассажиров Southwest?

В обновлении своих правил авиакомпании объявили об изменениях по размещению негабаритных пассажиров. Теперь путешественники могут приобрести дополнительное место заранее, с возможностью возврата средств позже, или запросить бесплатное дополнительное место в аэропорту.

Однако, новые правила указывают на то, что, хотя возврат средств остается возможным, если на рейсе есть дополнительное место, оно больше не гарантируется.

Чтобы обеспечить место, мы сообщаем клиентов, которые ранее пользовались политикой дополнительных мест, что они должны приобрести их во время бронирования,

– говорится в заявлении Southwest.

Авиакомпания подтвердила, что будет возвращать средства за второй билет при определенных условиях. Возврат средств осуществляется при условии, что на момент вылета на рейсе есть по крайней мере одно свободное место, и если оба билета были приобретены в одном классе бронирования.

Пассажирам необходимо будет обратиться за возвратом средств не позднее чем за 90 дней до вылета.

Что стало причиной такого решения?

Southwest Airlines уже не впервые ужесточает свой клиентоориентированный подход. Ранее лоукостер объявлял, что до мая 2025 года пассажиры имели возможность самостоятельно выбирать места после посадки и возможностью перевозить багаж бесплатно.

Однако, сейчас авиакомпания пытается справиться с давлением со стороны инвесторов, которые требуют увеличить прибыли и доход. В ответ на это финансовое давление в прошлом году Southwest объявила о планах ввести дополнительную плату за дополнительное пространство для ног и ввести рейсы с ночным вылетом.

