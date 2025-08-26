Значительное повышение температуры привело к тому, что самолет стал слишком тяжелым для взлета. Аномальная жара была названа основным фактором ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Почему British Airways сняла с самолета пассажиров?

11 августа в Италии наблюдалась сильная жара, которая привела к снижению плотности воздуха. Такие атмосферные условия привели к увеличению потребления топлива самолетами для набора крейсерской высоты. В конечном итоге это привело к вынужденной высадке пассажиров.

Инцидент произошел с самолетом Embraer ERJ-190 авиакомпании British Airways, который направлялся из аэропорта Америго Веспуччи во Флоренции в аэропорт Лондон-Сити. Проблема осложнялась короткой взлетно-посадочной полосой аэропорта, которая вдвое короче Гатвика.

Пилоту пришлось покинуть самолет из-за сильной жары. Было около 35 градусов, и для эффективной работы двигателя требовалось дополнительное топливо,

– рассказала пассажирка, которая была на борту пустого самолета.

British Airways сообщила, что изначально планировалось высадить из самолета 36 пассажиров. Однако, удалось высадить только 20 человек.

Авиакомпания извинилась у пострадавших, заверив их, что сотрудники постараются как можно быстрее доставить их к месту назначения.

