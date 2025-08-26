Значне підвищення температури призвело до того, що літак став надто важким для зльоту. Аномальна спека була названа основним фактором ситуації, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Чому British Airways зняла з літака пасажирів?

Чому British Airways зняла з літака пасажирів?

11 серпня в Італії спостерігалася сильна спека, яка призвела до зниження щільності повітря. Такі атмосферні умови призвели до збільшення споживання палива літаками для набору крейсерської висоти. В кінцевому підсумку це призвело до вимушеної висадки пасажирів.

Інцидент стався з літаком Embraer ERJ-190 авіакомпанії British Airways, який прямував з аеропорту Амеріго Веспуччі у Флоренції до аеропорту Лондон-Сіті. Проблема ускладнювалася короткою злітно-посадковою смугою аеропорту, яка вдвічі коротша за Гатвік.

Пілотові довелося залишити літак через сильну спеку. Було близько 35 градусів, і для ефективної роботи двигуна було потрібне додаткове паливо,

– розповіла пасажирка, яка була на борту порожнього літака.

British Airways повідомила, що спочатку планувалося висадити з літака 36 пасажирів. Однак, вдалося висадити лише 20 осіб.

Авіакомпанія перепросила у постраждалих, запевнивши їх, що співробітники намагатимуться якнайшвидше доставити їх до місця призначення.

