Під час зимових подорожей чимало людей везуть подарунки додому чи за кордон – та лоукостер Ryanair попереджає про маловідоме правило щодо подарунків, через яке можуть виникнути проблеми з контролем безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво За одну помилку в Італії можуть оштрафувати на 500 євро: майже ніхто не знає про цей закон
Яке є правило щодо подарунків у Ryanair?
Якщо ви плануєте подорожувати літаком взимку та везти комусь подарунки, потрібно звернути увагу на одне дуже важливе, але маловідоме правило. У авіакомпанії застерігають від загортання святкових подарунків – адже це може призвести до несподіваних проблем під час проходження контролю безпеки.
Різдво – це один з найнапруженіших періодів для подорожей, і в аеропортах попереджають, що кількість пасажирів різко зростає – а контроль безпеки може затримуватися з несподіваної причини: великої кількості подарунків у багажі.
Перед тим як класти подарунки у валізу, не слід загортати їх у подарунковий папір – краще класти у валізу незапакованими та відкласти святкове оздоблення коробок до періоду після подорожі. Особливо уважними щодо цього правила варто бути у випадку, якщо подарунки лежать не в зареєстрованому багажі, а у ручній поклажі, пише Mirror.
Не витрачайте години на складне пакування подарунків для перевезення в ручній поклажі. Загорнуті подарунки можуть бути відкриті, обшукані та перевірені співробітниками служби безпеки аеропорту,
– попередили в авіакомпанії.
Навіть попри наявність в аеропортах сканерів безпеки, персонал аеропорту все ще може відкривати валізу та оглядати певні предмети – а це значить, що пакувальний папір можуть зняти ще до того, як ваші подарунки потраплять під ялинку. Окрім того, в авіакомпанії порадили цінні подарунки класти незапакованими у ручну поклажу, а не залишати у валізі – адже завжди є ризик втрати багажу.
Подарунки не варто загортати перед польотом / Фото Pexels
Ще одне важливе нагадування – не варто класти у ручну поклажу предмети, схожі на зброю, навіть якщо це лише іграшковий пістолет, дитяча рогатка чи дерев'яний меч – це може спричинити ускладнення на пунктах контролю безпеки.
Що ще варто знати туристам?
Раніше ми вже розповідали, які три речі краще не класти у ручну поклажу, аби не виникли проблеми під час контролю безпеки. Зокрема, обережними варто бути щодо протеїнового порошку, м'якого сиру, соусів та гострих предметів.
Також іноді трапляється так, що багаж під час польоту губиться та не з'являється в аеропорту. І дуже важливо знати, що ж робити у випадку, якщо валіза загубилася.