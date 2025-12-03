Во время зимних путешествий многие везут подарки домой или за границу – и лоукостер Ryanair предупреждает о малоизвестном правиле относительно подарков, из-за которого могут возникнуть проблемы с контролем безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какое есть правило относительно подарков в Ryanair?

Если вы планируете путешествовать самолетом зимой и везти кому-то подарки, нужно обратить внимание на одно очень важное, но малоизвестное правило. В авиакомпании предостерегают от заворачивания праздничных подарков – ведь это может привести к неожиданным проблемам во время прохождения контроля безопасности.

Рождество – это один из самых напряженных периодов для путешествий, и в аэропортах предупреждают, что количество пассажиров резко возрастает – а контроль безопасности может задерживаться по неожиданной причине: большого количества подарков в багаже.

Перед тем как класть подарки в чемодан, не следует заворачивать их в подарочную бумагу – лучше класть в чемодан неупакованными и отложить праздничное оформление коробок до периода после путешествия. Особенно внимательными по этому правилу стоит быть в случае, если подарки лежат не в зарегистрированном багаже, а в ручной клади, пишет Mirror.

Не тратьте часы на сложную упаковку подарков для перевозки в ручной клади. Завернутые подарки могут быть открыты, обысканы и проверены сотрудниками службы безопасности аэропорта,

– предупредили в авиакомпании.

Даже несмотря на наличие в аэропортах сканеров безопасности, персонал аэропорта все еще может открывать чемодан и осматривать определенные предметы – а это значит, что упаковочную бумагу могут снять еще до того, как ваши подарки попадут под елку. Кроме того, в авиакомпании посоветовали ценные подарки класть незапакованными в ручную кладь, а не оставлять в чемодане – ведь всегда есть риск потери багажа.



Подарки не стоит заворачивать перед полетом / Фото Pexels

Еще одно важное напоминание – не стоит класть в ручную кладь предметы, похожие на оружие, даже если это только игрушечный пистолет, детская рогатка или деревянный меч – это может вызвать осложнения на пунктах контроля безопасности.

Что еще стоит знать туристам?