Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Express, експертка з подорожей Андреа Платанія висвітлила ризики, пов'язані з яскравим багажем, назвавши його "приманкою" для злодіїв.

Чому яскравий багаж – "приманка" для злодія?

В епоху, коли безпека подорожей має першорядне значення, експерти радять мандрівникам переглянути свій вибір багажу.

Яскрава валіза може виглядати модно, але вона привертає увагу не тих людей,

– застерігає експертка з безпеки подорожей.

Замість цього вона рекомендує зупинити свій вибір на чомусь більш звичайному або злегка потертому. Такі варіанти рідше привертають небажану увагу і не сигналізують про потенційний вміст всередині.

Окрім естетики, належні заходи безпеки також мають вирішальне значення. За словами Платанії, навіть простий навісний замок може слугувати ефективним стримуючим фактором для злодіїв.

Яка тоді альтернатива?

Хоча експерти радять уникати багажу, що привертає увагу, вони підкреслюють, що мандрівники не повинні повністю відмовлятися від особистих штрихів. Невеликі стрічки, наклейки або непомітне маркування можуть допомогти людям швидко ідентифікувати свої валізи в переповненій зоні видачі багажу.



Краще обирати менш примітну валізу / Фото Unsplash

Також, щоб убезпечити особисті речі під час подорожі, можна використовувати трекери, які легко розмістити всередині багажу. Ці спеціалізовані гаджети дозволяють мандрівникам відстежувати місцеперебування валіз, забезпечуючи душевний спокій у разі втрати або крадіжки.

Крім того, важливо одразу повідомляти про будь-які крадіжки. Негайні дії не тільки підвищують ймовірність повернення вкрадених речей, але й спрощують процес отримання страхового відшкодування. Також перед від'їздом в аеропорт зробіть кілька фото вашої валізи, аби допомогти тим, хто її шукає.

