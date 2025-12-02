Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Що відбувається на пункті пропуску?

Згідно з оновленим графіком, у будні дні – з понеділка до п'ятниці – у період із 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинене. Це означає, що автомобільний рух у зазначені години не здійснюватиметься.

Водночас пішохідний перехід працюватиме у штатному режимі – без змін та обмежень.



Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" не працює / Фото Укрінформ

У чому причина?

У Держприкордонслужбі пояснили, що тимчасові складнощі пов'язані з активною фазою ремонтних робіт на мосту, які потребують часткового перекриття руху. За попередніми оцінками, обмеження діятимуть орієнтовно 22 доби, однак терміни можуть коригувати залежно від перебігу реконструкції.

Прикордонники закликають водіїв заздалегідь враховувати зміни та планувати маршрути з урахуванням можливих затримок. Тим, хто має нагальну потребу перетнути кордон у вказаний проміжок часу, рекомендують розглядати альтернативні пункти пропуску.

Які ще є пункти пропуску на кордоні з Румунією?

Як пишуть прикордонники, крім пункту пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" працюють:

"Порубне – Сірет" – автомобільний пункт пропуску. "Дякове – Халмеу" – ще один автомобільний пункт. "Дяківці – Раковець" – новіший автомобільний пункт, який теж діє на кордоні з Румунією. "Красноїльськ – Вікову де Сус" – ще один автомобільний пункт.

У відомстві нагадують, що подібні заходи є тимчасовими та спрямовані на підвищення безпеки і покращення інфраструктури на українсько-румунському кордоні.

Раніше ми писали, що пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією тимчасово не працював через відсутність електроживлення, викликану російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України. Однак станом на зараз ситуація нормалізувалася.