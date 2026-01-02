Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Держприкордонслужби України, полковника Андрія Демченка в етері національного марафону.

Яка ситуація в районі Грабовського у Сумській області?

Андрій Демченко зазначив, що в Сумській області, в смугах, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, ворог дещо знизив свою активність.

В межах Краснопільської громади, зокрема у напрямку населеного пункту Грабовське, противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни, не здійснював останні кілька днів,

– наголосив речник ДПСУ.

До речі, військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп припустив в етері 24 Каналу, що, ймовірно, оборона у напрямку Грабовського у Сумській області не була добре налагоджена. Але, за словами експерта, поки не мовиться про щось більше, ніж удар ворога по конкретному селу.

Коли окупанти зайшли у Грабовське на Сумщині?