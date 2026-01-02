Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Держприкордонслужби України, полковника Андрія Демченка в етері національного марафону.
До теми Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою
Яка ситуація в районі Грабовського у Сумській області?
Андрій Демченко зазначив, що в Сумській області, в смугах, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, ворог дещо знизив свою активність.
В межах Краснопільської громади, зокрема у напрямку населеного пункту Грабовське, противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни, не здійснював останні кілька днів,
– наголосив речник ДПСУ.
До речі, військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп припустив в етері 24 Каналу, що, ймовірно, оборона у напрямку Грабовського у Сумській області не була добре налагоджена. Але, за словами експерта, поки не мовиться про щось більше, ніж удар ворога по конкретному селу.
Коли окупанти зайшли у Грабовське на Сумщині?
Російська армія у ніч на 20 грудня перетнула кордон України на Сумщині й районі села Грабовського та примусово вивезла понад 50 цивільних у Росію, переважно старшого віку. Більшість із цих громадян відмовилася евакуюватися із населеного пункту.
Пізніше Володимир Зеленський розповів, що серед викрадених громадян були не лише цивільні, але й українські військові. Відомо, що окупанти взяли в полон в Грабовському 13 захисників, ще з-поміж цивільних жителів села було близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти.
На мапі DeepState село Грабовське у Сумській області позначено як те, що перебуває під контролем окупантів. Цікаво, що село часткове розташоване також і на території Росії.