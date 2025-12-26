Як зауважив 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, у викраденні людей взагалі немає стратегічної чи навіть оперативної мети. Те саме можна сказати загалом про бої в невеликому населеному пункті.

Чи здатна Росія розвинути наступ?

Ми можемо оцінювати ситуацію з інформації у відкритих джерелах. Там не повідомляли про підготовку великого наступального угруповання з боку ворога на цьому напрямку. Якщо припустити, що такої підготовки справді не було, тоді мовиться про рейд та локальну операцію Росії.

"Офіційні посадові особи України повідомили, що в нападі на село брало участь близько сотні російських військових. Ймовірно, окупанти побачили, що можна невеликими зусиллями захопити цю територію та завдати шкоди, створити медійний ажіотаж і цим скористалися", – підкреслив військовий оглядач з Ізраїля.

Для того, щоб говорити про виконання великих завдань, то потрібно кілька сотень піхотинців. Цього ми не бачили. Свого часу Україна здійснювала рейди на територію Росії. Тоді добровольці заходили у Курську та Бєлгородську області.

"Кордон справді великий, а сили для його прикриття – незначні. Це стосується і Росії, і України. Тому є багато слабких місць, щоб здійснили рейд диверсійно-розвідувальної групи або навіть такими силами. Судячи з усього, росіяни знайшли таке місце й спробували атакувати", – сказав Давид Шарп.

Важливо! Володимир Зеленський повідомив, що в полон окупантів також потрапили 13 військових. За словами президента, ЗСУ могли знищити ворога артилерією та дронами, але не стали цього робити, щоб не завдати шкоди цивільним.

Ймовірно, оборона на цьому напрямку не була добре налагоджена, певні проблеми помітні. Але поки не мовиться про щось більше, ніж удар по конкретному селу.

