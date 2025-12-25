Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що певні бойові дії на Сумщині відновилися. Нещодавно була інформація, що окупанти пробралися в село Грабовське.
Читайте також Не еліта та не "чмобіки": у ЗСУ відповіли, хто саме воює в Грабовському
Яка ситуація на Сумщині?
Як наголосив Маломуж, свого часу Сили оборони стримали наступ ворога на цьому напрямку. Далі пішло "послаблення" певних позицій через відсутність атак з боку ворога.
Зараз бойові дії активізувалися. Командування обов'язково зверне на це увагу та залучить додаткові підрозділи.
Думаю, що перспектив у ворога тут не буде,
– сказав Маломуж.
Що відбувається на Сумщині: дивіться карту бойових дій
Інцидент в селі Грабовське: коротко
- 21 грудня стало відомо, що російські окупанти проникли в село Грабовське Сумської області. Вони захопили в полон понад 50 цивільних громадян України. Переважно це були люди похилого віку, які раніше відмовилися евакуюватися.
- Аналітики DeepState зазначили, що ворог досить легко зайшов в село. Адже цю ділянку фактично не обороняли. Військові давали місцевим свою зброю, не реагували на ворожі дрони. А їхню роботу ніхто не перевіряв.
- Зараз Грабовське перейшло до сірої зони. Українські безпілотники тримають окупантів під прицілом. З часом буде зрозуміло, чи ворог буде накопичуватися в селі, чи піде з нього.