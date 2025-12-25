Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що певні бойові дії на Сумщині відновилися. Нещодавно була інформація, що окупанти пробралися в село Грабовське.

Яка ситуація на Сумщині?

Як наголосив Маломуж, свого часу Сили оборони стримали наступ ворога на цьому напрямку. Далі пішло "послаблення" певних позицій через відсутність атак з боку ворога.

Зараз бойові дії активізувалися. Командування обов'язково зверне на це увагу та залучить додаткові підрозділи.

Думаю, що перспектив у ворога тут не буде,

– сказав Маломуж.

Інцидент в селі Грабовське: коротко