Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что определенные боевые действия на Сумщине возобновились. Недавно была информация, что оккупанты пробрались в село Грабовское.

Какова ситуация на Сумщине?

Как отметил Маломуж, в свое время Силы обороны сдержали наступление врага на этом направлении. Далее пошло "ослабление" определенных позиций из-за отсутствия атак со стороны врага.

Сейчас боевые действия активизировались. Командование обязательно обратит на это внимание и привлечет дополнительные подразделения.

Думаю, что перспектив у врага здесь не будет,

– сказал Маломуж.

