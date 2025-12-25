Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что определенные боевые действия на Сумщине возобновились. Недавно была информация, что оккупанты пробрались в село Грабовское.
Какова ситуация на Сумщине?
Как отметил Маломуж, в свое время Силы обороны сдержали наступление врага на этом направлении. Далее пошло "ослабление" определенных позиций из-за отсутствия атак со стороны врага.
Сейчас боевые действия активизировались. Командование обязательно обратит на это внимание и привлечет дополнительные подразделения.
Думаю, что перспектив у врага здесь не будет,
– сказал Маломуж.
Что происходит на Сумщине: смотрите карту боевых действий
Инцидент в селе Грабовское: коротко
- 21 декабря стало известно, что российские оккупанты зашли в село Грабовское Сумской области. Они захватили в плен более 50 гражданских граждан Украины. Преимущественно это были пожилые люди, которые ранее отказались эвакуироваться.
- Аналитики DeepState отметили, что враг достаточно легко зашел в село. Ведь этот участок фактически не обороняли. Военные давали местным свое оружие, не реагировали на вражеские дроны. А их работу никто не проверял.
- Сейчас Грабовское перешло в серую зону. Украинские беспилотники держат оккупантов под прицелом. Со временем будет понятно, будет ли враг накапливаться в селе или уйдет из него.