Почему оборона Грабовского провалилась?

OSINT-аналитики отмечают,, что прорыв в пограничном участке на Сумщине произошел не только из-за большого количества привлеченных к операции оккупантов, но и из-за того, что украинские бойцы не смогли удержать эту территорию, или просто безответственно отнеслись к заданию. При этом их работу никто не проверял и не контролировал.

По информации DeepState, военные давали местным свое табельное оружие, не реагировали на пролеты вражеских дронов и даже могли сидеть прямо под ними

Теперь противник публикует кадры этих всех событий, где враг воспользовался возможностью похитить людей, взяв их в плен, потому что просто могут легко это сделать,

– отметили аналитики.

Согласно карте фронта, Грабовское на Сумщине перешло в "серую зону". Украинские беспилотники держат оккупантов под прицелом и только со временем будет понятно, будут ли накапливаться россияне в селе, или уйдут из него.

После прорыва Грабовское находится в "серой зоне": показываем на карте

Учитывая ситуацию, Генштаб должен был бы провести аудит пограничных участков и проверить удержание позиций. Ведь бывают случаи, когда территории теряются не только из-за "подавляющего количества россиян".

Что произошло в Грабовском?