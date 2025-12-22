Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState.
Почему оборона Грабовского провалилась?
OSINT-аналитики отмечают,, что прорыв в пограничном участке на Сумщине произошел не только из-за большого количества привлеченных к операции оккупантов, но и из-за того, что украинские бойцы не смогли удержать эту территорию, или просто безответственно отнеслись к заданию. При этом их работу никто не проверял и не контролировал.
По информации DeepState, военные давали местным свое табельное оружие, не реагировали на пролеты вражеских дронов и даже могли сидеть прямо под ними
Теперь противник публикует кадры этих всех событий, где враг воспользовался возможностью похитить людей, взяв их в плен, потому что просто могут легко это сделать,
– отметили аналитики.
Согласно карте фронта, Грабовское на Сумщине перешло в "серую зону". Украинские беспилотники держат оккупантов под прицелом и только со временем будет понятно, будут ли накапливаться россияне в селе, или уйдут из него.
После прорыва Грабовское находится в "серой зоне": показываем на карте
Учитывая ситуацию, Генштаб должен был бы провести аудит пограничных участков и проверить удержание позиций. Ведь бывают случаи, когда территории теряются не только из-за "подавляющего количества россиян".
Что произошло в Грабовском?
В воскресенье, 21 декабря, российская армия совершила прорыв в приграничное село Грабовское в Сумской области. Они не смогли сразу захватить населенный пункт, поэтому сейчас там идут бои. Соседнее Рясное зато находится под контролем украинских войск.
Украина требует возвращения около 50 гражданских лиц из Грабовского, которых россияне насильно депортировали в Россию. Среди них – преимущественно пожилые женщины. Оккупанты не только зашли в село, но и совершили там очередной акт терроризма.
Военный обозреватель Иван Тимочко в комментарии 24 Канала отметил, что сейчас стоит воздержаться от личных суждений относительно ситуации на Сумщине. Однако ситуация, которая там сложилась, требует расследования действий силовиков и тех, кто отвечал за оборону этого района.