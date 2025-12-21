Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.

Как в МИД реагируют на похищение людей из Грабовского?

Среди людей, которых российская армия похитила из Грабовского, есть преимущественно пожилые женщины. Враг цинично пересек границу России и Сумской области и похитил в ближайшем селе около 50 человек. Украинский МИД не стал молчать и обвиняет оккупантов в очередном акте терроризма. Андрей Сибига отметил: россияне осуществляют "средневековые набеги" и показывают, что ничем не отличаются от групп, подобных ИГИЛ, Боко Харам или ХАМАС.

Мы требуем возвращения наших гражданских заложников домой. Эти 50 человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей. Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освобождения невинных гражданских лиц, похищенных из их домов,

– написал министр иностранных дел.

По словам Сибиги, очередное военное преступление, о котором стало известно, уже преследуется в Украине. Теперь важно иметь и соответствующую реакцию международных партнеров, ведь Россия постоянно угрожает гражданским украинцам.

По мнению чиновника, настоящий и длительный мир и надежные гарантии безопасности могут помочь Украине защищаться от врага.

Стоит отметить! Сибига сравнил российских военных с бойцами ИГИЛ – это радикальная террористическая группировка, которая возникла на Ближнем Востоке. Она известна массовым насилием, терактами и нарушениями прав человека. Деятельность ИГИЛ осуждена международным сообществом, а организация признана террористической во многих странах.

Что произошло в Грабовском?