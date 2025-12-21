Про це пише 24 Канал з посиланням на пост міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

Дивіться також У ЗСУ кажуть, що росіяни готують на Сумщині провокацію, а не прорив

Як у МЗС реагують на викрадення людей з Грабовського?

Серед людей, яких російська армія викрала з Грабовського, є переважно літні жінки. Ворог цинічно перетнув кордон Росії та Сумської області й викрав у найближчому селі близько 50 людей. Українське МЗС не стало мовчати та звинувачує окупантів у черговому акті тероризму. Андрій Сибіга зауважив: росіяни здійснюють "середньовічні набіги" та показують, що нічим не відрізняються до груп, подібних до ІДІЛ, Боко Харам чи ХАМАС.

Ми вимагаємо повернення наших цивільних заручників додому. Ці 50 людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включаючи українських дітей. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнення невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок,

– написав міністр закордонних справ.

За словами Сибіги, черговий воєнний злочин, про який стало відомо, вже переслідується в Україні. Тепер важливо мати й відповідну реакцію міжнародних партнерів, адже Росія постійно загрожує цивільним українцям.

На думку посадовця, справжній та тривалий мир та надійні гарантії безпеки можуть допомогти Україні захищатися від ворога.

Варто зазначити! Сибіга порівняв російських військових з бійцями ІДІЛ – це радикальне терористичне угруповання, яке виникло на Близькому Сході. Воно відоме масовим насильством, терактами й порушеннями прав людини. Діяльність ІДІЛ засуджена міжнародною спільнотою, а організація визнана терористичною в багатьох країнах.

Що сталося в Грабовському?