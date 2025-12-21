Про це пише 24 Канал із посиланням на Угруповання обʼєднаних сил.

Що відомо про бої на Сумщині?

Українські захисники пояснили, що військові Росії намагалися прорватися в Сумській області.

"Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", – пояснили українські воїни.

Вони уточнили, що попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні.

Які останні новини про зміни лінії фронту?