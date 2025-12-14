Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Які зміни є на фронті за добу?

Аналітики оновили карту бойових дій станом на 14 грудня. За їхньою інформацією, у Волноваському районі противник окупував ще один населений пункт, а поблизу Сіверська ворог успішно просунувся.

Під окупацію нещодавно потрапило селище Толстой, яке розташоване за 120 кілометрів від Запоріжжя. Поблизу є вже захопелні ворогом населені пункти й зовсім близько територія, що вважається "сірою зоною".

Росіяни окупували Толстой на Донеччині: показуємо на карті

На Слов'янському напрямку суттєвих успіхів росіяни не мали, однак дещо просунулися біля Ямполя. Сам населений пункт вважається нейтральною територією.

Ситуація поблизу Ямполя: карта фронту

Активні дії ворога та перехід ближче до позицій ЗСУ було також відмічено у Сіверську.

До слова, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що на Слов'янському напрямку росіяни намагалися просунутися й здійснили чотири атаки на українські позиції в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного. Ще один бій на тому відтинку фронту триває.

Яка зараз ситуація на передовій і на Донеччині?