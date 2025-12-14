Про це 24 Каналу розповів ірландський журналіст, документаліст Кейлін Робертсон, зауваживши, що волонтери вже говорять про можливий початок евакуації з нього. Окупанти спеціально тиснуть на українців, щоб їх деморалізувати.

Над яким містом посилилась російська загроза?

За словами ірландського журналіста, під час його нещодавнього візиту до Краматорська у нього було відчуття, що він приїхав у це місто в останнє і наступного року вже туди не потрапить. Схоже у нього було з іншим містом – Часів Яр, куди він приїздив, вже окупували окупанти.

Крім того, Робертсон пригадав місто Лиман. Від нього до лінії фронту залишається всього 7 кілометрів. З Лиману зараз проводиться евакуація населення. Саме це, на його думку, є показником, куди рухається фронт.

Я працював з групою волонтерів, які розповсюджують листівки про евакуацію. Вперше вони сказали, що будуть розповсюджувати такі листівки в Краматорську. Раніше саме туди евакуйовували людей, а тепер звідти. Це відбувається через те, що в місто вже заходять дрони,

– наголосив він.

Загроза для Краматорська: дивіться, де місто на карті

Ірландський журналіст зауважив, що атака безпілотниками по цивільних містах – це стандартна тактика російської армії. Окупанти практикували це у Вовчанську, Торецьку, Бахмуті та Андріївці. Ворог намагається перетворити місто на суцільні руїни, щоб тиснути на українців.

Зауважте! Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів Краматорського напрямку. Вони стосуються станцій Гусарівка або Барвінкове. Водночас Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом та Слов'янськом.

Водночас він додав, що люди на Донбасі вже не бояться нічого і будуть виїжджати зі своїх будинків лише тоді, коли залишатись вже буде неможливим. На жаль, саме така загроза є у Краматорську.

Останні обстріли Краматорська: коротко