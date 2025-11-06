Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна та Укрзалізницю.

Як тепер курсуватимуть поїзди?

В Укрзалізниці пояснили, що пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку безпосередньо в день відправлення.

Наразі Донецька ОВА також організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Наші провідники та працівники вокзалів допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки,

– додали в Укрзалізниці.

Тимчасові обмеження стосуються також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве – Краматорськ та Слов'янськ – Райгородок.

Вадим Філашкін наголосив, що безпека людей є найважливішим пріоритетом. Він зазначив, що вони разом із Силами оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею стежать за ситуацією й відновлять рух, щойно це стане можливим.

Що зараз відбувається на Донеччині?