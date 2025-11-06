Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Укрзализныцю.

Как теперь будут курсировать поезда?

В Укрзализныце объяснили, что пассажиры всех 5 поездов дальнего следования Краматорского направления получают детализированные уведомления о конечной станции в приложении непосредственно в день отправления.

Сейчас Донецкая ОВА также организует автобусные шаттлы между Краматорском – Славянском и временной конечной станцией.

Наши проводники и работники вокзалов помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки,

– добавили в Укрзализныце.

Временные ограничения касаются также и пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево – Краматорск и Славянск – Райгородок.

Вадим Филашкин подчеркнул, что безопасность людей является важнейшим приоритетом. Он отметил, что они вместе с Силами обороны, правоохранителями и Укрзализныцей следят за ситуацией и восстановят движение, как только это станет возможным.

Что сейчас происходит в Донецкой области?