Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, если Силам обороны придется выходить, то сразу из двух городов – Мирнограда и Покровска. Все потому, что они очень зависят друг от друга.

К теме Окно для Украины закрывается: почему не стоит медлить с отступлением

Что будет, если придется выйти из Мирнограда и Покровска?

Павел Нарожный подчеркнул, если россиянам удастся захватить Мирноград и Покровск, то они выравнивают линию фронта. Это значительно улучшит их ситуацию, ведь сейчас на этом участке фронта оккупанты сосредоточили не менее 15 тысяч военных.

Если они выравнивают линию фронта, то этот участок будут удерживать уже не 15 тысяч, а 2 – 5 тысяч человек. Остальные силы, через некоторое время, снова бросят в бой,

– предположил он.

Сами же территории Покровска и Мирнограда россияне смогут использовать для накопления войск и техники и всех других необходимых средств для наступления.

Какая ситуация вблизи Покровска: карта

Военный эксперт отметил, что эти города могут стать для россиян форпостом для продвижения дальше.

"Их следующая цель – это Славянск и Краматорск. Для этих довольно крупных городов будет очень сложная логистика. А Покровск и Мирноград могут стать опорными базами, из которых враг будет осуществлять атаки", – отметил он.

Какова ситуация на Донецком направлении?