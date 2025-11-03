Действия россиян указывают на то, что враг уменьшил приоритетность наступательных действий в тактическом районе Константиновка – Дружковка, чтобы сосредоточиться на захвате Покровска и Мирнограда, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Смотрите также Воюют не обычные военные: генерал армии описал действия россиян в Покровске
Что задумал враг в Донецкой области?
Наступательная тактика России в направлении Покровска приводит к большим потерям в живой силе.
Украинский сержант, который воюет на этом направлении, сообщил, что после неудачной механизированной атаки 27 октября российские силы снизили интенсивность штурмов в направлении Константиновки.
Один из российских военных блогеров 1 ноября высказал мнение, что Россия, вероятно, сначала сосредоточится на захвате Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновлять активные действия для штурма Константиновки.
Командир одного из украинских батальонов, действующего в районе Покровска, 1 ноября заявил, что российские штурмовые подразделения ищут маршруты для обхода украинских опорных пунктов в Покровске и пытаются просочиться в ближний тыл, тогда как другие российские подразделения – вероятно, операторы дронов, артиллерия или менее подготовленная пехота – пытаются уничтожить украинский опорный пункт.
Командир отметил, что россияне отправляют на штурмы неподготовленных солдат, чтобы спровоцировать огонь украинских дронов и артиллерии и выявить их позиции, после чего обученные штурмовые группы пытаются вступить с ними в ближний бой.
Он добавил, что оккупанты регулярно атакуют одними и теми же маршрутами, что приводит к большим потерям, но Россия постоянно вводит в бой новые подразделения и присылает подкрепления.
Обратите внимание! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала спрогнозировал: в случае захвата города враг скорее всего двинется на Константиновку – далее на Краматорск и с востока на Славянск, а также попытается создать плацдарм в Днепропетровской области.
Какова ситуация на Покровском направлении?
Представитель украинской бригады, воюющей на Покровском направлении, 2 ноября сообщил, что Россия выводит свои подразделения 155-й бригады морской пехоты, поскольку те из-за больших потерь стали боеспособно несостоятельными. На замену им отправили подразделения 108-го мотострелкового полка и 68-го танкового полка.
Другая вражеская бригада, которая воюет на Покровском направлении – 74-я мотострелковая бригада. По сообщениям движения сопротивления "Атеш", она тоже несет большие потери и имеет высокий уровень дезертирства. "Атеш" отметил, что военные бригады не получают отдыха и не эвакуируют раненых с поля боя.
По данным The Financial Times, Владимир Путин приказал оккупантам захватить Покровск до 15 ноября.
По словам Владимира Зеленского, Россия развернула около 170 тысяч военных в Донецкой области для захвата Покровска.
В конце октября диктатор заявил, что украинские подразделения оказались в окружении в Мирнограде и Покровске. Он даже якобы приказал остановить огонь на несколько часов, чтобы в эти районы, где заблокированы ВСУ, могли попасть журналисты.
В Киеве заявления главы Кремля опровергли. И президент, и главнокомандующий признали сложную ситуацию на Покровском направлении, однако отрицали окружение.
Волонтер Сергей Стерненко тем временем отметил, что в Покровске ВСУ оказались в "огневом мешке". Подобная ситуация была в Авдеевке, Судже и Угледаре.
Вечером 31 октября ряд украинских СМИ написали о том, что Украина пошла в наступление. Штурмовики военной разведки осуществили десантную операцию, чтобы разблокировать логистику, используя несколько вертолетов под руководством Буданова.
Российское командование заявило об уничтожении украинского десанта в Покровске, но украинская разведка эту информацию опровергла.
2 ноября Зеленский сообщил, что на Покровском направлении есть успешные результаты в уничтожении российских сил.
Российские войска контролируют примерно 60% Покровска и зашли в Родинское (к северу от города) и Мирноград (на восток).
Так, геолоцированные кадры за 1 ноября свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток Покровска. Также враг проникает в северную часть города. Российские военные блогеры утверждают, что войска России также продвинулись на северо-востоке, в центре и на юге Покровска, а также в северной и юго-восточной частях Мирнограда и к югу от Гнатовки и Риха (все эти населенные пункты расположены к востоку от Покровска).
Один из российских блогеров сообщил, что украинские войска восстановили контроль над территорией к северу от Уюта (северо-восток от Покровска).
Генштаб Украины 2 ноября сообщил, что украинские силы отбили 400 квадратных метров в неопределенном районе Покровского направления – вероятно, речь идет о недавних тактических контратаках к северу и северо-западу от Покровска.