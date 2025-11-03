Дії росіян вказують на те, що ворог зменшив пріоритетність наступальних дій у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, щоб зосередитися на захопленні Покровська та Мирнограда, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.
Що задумав ворог на Донеччині?
Наступальна тактика Росії у напрямку Покровська призводить до великих втрат у живій силі.
Український сержант, який воює на цьому напрямку, повідомив, що після невдалої механізованої атаки 27 жовтня російські сили знизили інтенсивність штурмів у напрямку Костянтинівки.
Один із російських воєнних блогерів 1 листопада висловив думку, що Росія, ймовірно, спершу зосередиться на захопленні Покровська та Мирнограда, перш ніж відновлювати активні дії для штурму Костянтинівки.
Командир одного з українських батальйонів, що діє в районі Покровська, 1 листопада заявив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути для обходу українських опорних пунктів у Покровську та намагаються просочитися у ближній тил, тоді як інші російські підрозділи – імовірно, оператори дронів, артилерія або менш підготовлена піхота – намагаються знищити український опорний пункт.
Командир зазначив, що росіяни відправляють на штурми непідготовлених солдатів, аби спровокувати вогонь українських дронів та артилерії й виявити їхні позиції, після чого навчені штурмові групи намагаються вступити з ними в ближній бій.
Він додав, що окупанти регулярно атакують одними й тими самими маршрутами, що призводить до великих втрат, але Росія постійно вводить у бій нові підрозділи й надсилає підкріплення.
Зверніть увагу! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу спрогнозував: у разі захоплення міста ворог найімовірніше рушить на Костянтинівку – далі на Краматорськ і зі сходу на Слов'янськ, а також спробує створити плацдарм у Дніпропетровській області.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Представник української бригади, що воює на Покровському напрямку, 2 листопада повідомив, що Росія виводить свої підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, оскільки ті через великі втрати стали боєздатно неспроможними. На заміну їм відправили підрозділи 108-го мотострілецького полку й 68-го танкового полку.
Інша ворожа бригада, яка воює на Покровському напрямку – 74-а мотострілецька. За повідомленнями руху опору "Атеш", вона теж зазнає великих втрат і має високий рівень дезертирства. "Атеш" зазначив, що військові бригади не отримують відпочинку й не евакуйовують поранених із поля бою.
За даними The Financial Times, Володимир Путін наказав окупантам захопити Покровськ до 15 листопада.
За словами Володимира Зеленського, Росія розгорнула близько 170 тисяч військових у Донецькій області для захоплення Покровська.
Наприкінці жовтня диктатор заявив, що українські підрозділи опинилися в оточенні в Мирнограді та Покровську. Він навіть нібито наказав зупинити вогонь на кілька годин, аби до цих районів, де заблоковані ЗСУ, могли потрапити журналісти.
У Києві заяви очільника Кремля спростували. І президент, і головнокомандувач визнали складну ситуацію на Покровському напрямку, однак заперечили оточення.
Волонтер Сергій Стерненко тим часом зазначив, що у Покровську ЗСУ опинилися у "вогневому мішку". Подібна ситуація була в Авдіївці, Суджі та Вугледарі.
Увечері 31 жовтня низка українських ЗМІ написала про те, що Україна пішла в наступ. Штурмовики воєнної розвідки здійснили десантну операцію, щоб розблокувати логістику, використовуючи кілька вертольотів під керівництвом Буданова.
Російське командування заявило про знищення українського десанту в Покровську, але українська розвідка цю інформацію спростувала.
2 листопада Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку є успішні результати у знищенні російських сил.
Російські війська контролюють приблизно 60% Покровська та зайшли до Родинського (на північ від міста) і Мирнограда (на схід).
Так, геолоковані кадри за 1 листопада свідчать, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід Покровська. Також ворог проникає у північну частину міста. Російські воєнні блогери стверджують, що війська Росії також просунулися на північному сході, у центрі та на півдні Покровська, а також у північній і південно-східній частинах Мирнограда та на південь від Гнатівки й Ріху (усі ці населені пункти розташовані на схід від Покровська).
Один із російських блогерів повідомив, що українські війська відновили контроль над територією на північ від Затишка (північний схід від Покровська).
Генштаб України 2 листопада повідомив, що українські сили відбили 400 квадратних метрів у невизначеному районі Покровського напрямку – ймовірно, йдеться про нещодавні тактичні контратаки на північ і північний захід від Покровська.