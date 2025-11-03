Дії росіян вказують на те, що ворог зменшив пріоритетність наступальних дій у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, щоб зосередитися на захопленні Покровська та Мирнограда, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Дивіться також Воюють не звичайні військові: генерал армії описав дії росіян у Покровську

Що задумав ворог на Донеччині?

Наступальна тактика Росії у напрямку Покровська призводить до великих втрат у живій силі.

Український сержант, який воює на цьому напрямку, повідомив, що після невдалої механізованої атаки 27 жовтня російські сили знизили інтенсивність штурмів у напрямку Костянтинівки.

Один із російських воєнних блогерів 1 листопада висловив думку, що Росія, ймовірно, спершу зосередиться на захопленні Покровська та Мирнограда, перш ніж відновлювати активні дії для штурму Костянтинівки.

Командир одного з українських батальйонів, що діє в районі Покровська, 1 листопада заявив, що російські штурмові підрозділи шукають маршрути для обходу українських опорних пунктів у Покровську та намагаються просочитися у ближній тил, тоді як інші російські підрозділи – імовірно, оператори дронів, артилерія або менш підготовлена піхота – намагаються знищити український опорний пункт.

Командир зазначив, що росіяни відправляють на штурми непідготовлених солдатів, аби спровокувати вогонь українських дронів та артилерії й виявити їхні позиції, після чого навчені штурмові групи намагаються вступити з ними в ближній бій.

Він додав, що окупанти регулярно атакують одними й тими самими маршрутами, що призводить до великих втрат, але Росія постійно вводить у бій нові підрозділи й надсилає підкріплення.

Зверніть увагу! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу спрогнозував: у разі захоплення міста ворог найімовірніше рушить на Костянтинівку – далі на Краматорськ і зі сходу на Слов'янськ, а також спробує створити плацдарм у Дніпропетровській області.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

  • Представник української бригади, що воює на Покровському напрямку, 2 листопада повідомив, що Росія виводить свої підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, оскільки ті через великі втрати стали боєздатно неспроможними. На заміну їм відправили підрозділи 108-го мотострілецького полку й 68-го танкового полку.

  • Інша ворожа бригада, яка воює на Покровському напрямку – 74-а мотострілецька. За повідомленнями руху опору "Атеш", вона теж зазнає великих втрат і має високий рівень дезертирства. "Атеш" зазначив, що військові бригади не отримують відпочинку й не евакуйовують поранених із поля бою.

  • За даними The Financial Times, Володимир Путін наказав окупантам захопити Покровськ до 15 листопада.

  • За словами Володимира Зеленського, Росія розгорнула близько 170 тисяч військових у Донецькій області для захоплення Покровська.

  • Наприкінці жовтня диктатор заявив, що українські підрозділи опинилися в оточенні в Мирнограді та Покровську. Він навіть нібито наказав зупинити вогонь на кілька годин, аби до цих районів, де заблоковані ЗСУ, могли потрапити журналісти.

  • У Києві заяви очільника Кремля спростували. І президент, і головнокомандувач визнали складну ситуацію на Покровському напрямку, однак заперечили оточення.

  • Волонтер Сергій Стерненко тим часом зазначив, що у Покровську ЗСУ опинилися у "вогневому мішку". Подібна ситуація була в Авдіївці, Суджі та Вугледарі.

  • Увечері 31 жовтня низка українських ЗМІ написала про те, що Україна пішла в наступ. Штурмовики воєнної розвідки здійснили десантну операцію, щоб розблокувати логістику, використовуючи кілька вертольотів під керівництвом Буданова.

  • Російське командування заявило про знищення українського десанту в Покровську, але українська розвідка цю інформацію спростувала.

  • 2 листопада Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку є успішні результати у знищенні російських сил.

  • Російські війська контролюють приблизно 60% Покровська та зайшли до Родинського (на північ від міста) і Мирнограда (на схід).

  • Так, геолоковані кадри за 1 листопада свідчать, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід Покровська. Також ворог проникає у північну частину міста. Російські воєнні блогери стверджують, що війська Росії також просунулися на північному сході, у центрі та на півдні Покровська, а також у північній і південно-східній частинах Мирнограда та на південь від Гнатівки й Ріху (усі ці населені пункти розташовані на схід від Покровська).

  • Один із російських блогерів повідомив, що українські війська відновили контроль над територією на північ від Затишка (північний схід від Покровська).

  • Генштаб України 2 листопада повідомив, що українські сили відбили 400 квадратних метрів у невизначеному районі Покровського напрямку – ймовірно, йдеться про нещодавні тактичні контратаки на північ і північний захід від Покровська.