Окупанти позбавляються тих, хто не хоче йти у бій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

До чого вдаються росіяни у районі Покровська?

Агенти "Атеш" із 51 загальновійськової армії ЗС Росії повідомляють, що на Покровському напрямку російське командування віддало наказ розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій.

Мабуть, їм (росіянам – 24 Канал) потрібен Покровськ якнайшвидше,

– ідеться у повідомленні.

Крім вищезгаданого, партизани також повідомляють про масове дезертирство з 74-ї окремої мотострілецької бригади російських збройних сил, яка зазнає величезних втрат, беручи участь у боях на цій ділянці фронту.

"Командування, яке одержиме метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку", – наголошують у партизанському русі.

Ключовим фактором дезертирства називають повну відсутність евакуації поранених та не надання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати.

Згідно з оприлюдненою інформацією, лише за останній тиждень 38 бійців залишили позиції вищезгаданої 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову.

Яка ситуація на Покровському напрямку?