Окупанти позбавляються тих, хто не хоче йти у бій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
До чого вдаються росіяни у районі Покровська?
Агенти "Атеш" із 51 загальновійськової армії ЗС Росії повідомляють, що на Покровському напрямку російське командування віддало наказ розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій.
Мабуть, їм (росіянам – 24 Канал) потрібен Покровськ якнайшвидше,
– ідеться у повідомленні.
Крім вищезгаданого, партизани також повідомляють про масове дезертирство з 74-ї окремої мотострілецької бригади російських збройних сил, яка зазнає величезних втрат, беручи участь у боях на цій ділянці фронту.
"Командування, яке одержиме метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку", – наголошують у партизанському русі.
Ключовим фактором дезертирства називають повну відсутність евакуації поранених та не надання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати.
Згідно з оприлюдненою інформацією, лише за останній тиждень 38 бійців залишили позиції вищезгаданої 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що на північних околицях Покровська залишається близько сотні окупантів, розосереджені невеликими групами.
Водночас 7 корпус десантно-штурмових військ повідомляв про складну ситуацію в місті, бо росіяни тиснуть у різних кварталах. Сили оборони збільшують кількість штурмових груп для максимальної протидії.
Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в етері 24 Каналу розповідав, що українські військові фіксують усі шляхи пересування росіян, а також бачать місця, в яких вони намагаються ховатися та чекати підкріплення.