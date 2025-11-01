Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Дивіться також Покращили ситуацію в кількох кварталах: десантники розповіли про оборону Покровська

Скільки росіян у Покровську?

Російські війська залишаються на північних околицях Покровська, де розосереджені невеликими групами. За словами Трегубова, там перебуває приблизно сотня окупантів, але не всі вони здатні брати участь боях.

В них (росіян – 24 Канал) були сильно агресивні дії ще тиждень тому. Вони намагалися активно прориватися до центру міста з північних його районів і, очевидно, повністю ще не відкинули це,

– пояснив Трегубов.

Окупанти, за словами речника, намагалися тиснути, однак зіткнулися з низкою складнощів, що уповільнили їхні дії.

За оцінкою Трегубова, якщо українські сили продовжать контрнаступ у районі Покровська, окупанти можуть остаточно втратити можливість просування.

Яка ситуація у Покровську?