Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Скільки росіян у Покровську?
Російські війська залишаються на північних околицях Покровська, де розосереджені невеликими групами. За словами Трегубова, там перебуває приблизно сотня окупантів, але не всі вони здатні брати участь боях.
В них (росіян – 24 Канал) були сильно агресивні дії ще тиждень тому. Вони намагалися активно прориватися до центру міста з північних його районів і, очевидно, повністю ще не відкинули це,
– пояснив Трегубов.
Окупанти, за словами речника, намагалися тиснути, однак зіткнулися з низкою складнощів, що уповільнили їхні дії.
За оцінкою Трегубова, якщо українські сили продовжать контрнаступ у районі Покровська, окупанти можуть остаточно втратити можливість просування.
Яка ситуація у Покровську?
Останнього тижня у межах Покровська ліквідували 85 російських військових. Загалом у жовтні на ділянці відповідальності 7-го корпусу ДШВ знищено 1 320 окупантів, ще 646 отримали поранення.
31 жовтня ЗМІ повідомили, що поблизу міста українські військові проводять контрнаступальні дії. Українська розвідка здійснила десантну операцію, щоб відновити логістичні шляхи, залучивши кілька гелікоптерів.
За даними ISW, російські війська продовжують заходити в межі Покровська та просуватися на схід від Мирнограда.